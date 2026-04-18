Gli alunni della scuola Verga di Comiso hanno conquistato il primo premio alla 27ª edizione del GEF, il Festival mondiale della creatività nella scuola svoltosi a Sanremo. Il prestigioso riconoscimento internazionale premia l’eccellenza artistica dei giovani studenti, che hanno partecipato alla kermesse grazie a un progetto sostenuto dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e l’Assessorato regionale all’Istruzione. La vittoria corona un percorso di studio intenso che ha visto i ragazzi confrontarsi con coetanei provenienti da tutto il mondo.

Il valore educativo del Festival mondiale della creatività

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha evidenziato come il sostegno economico della Regione sia stato determinante per garantire la partecipazione di tutta la delegazione. “L’Assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, si è fidato di me ed ha sostenuto economicamente il progetto, consentendo a tutti di partecipare: questo è un bell’esempio di collaborazione tra amministrazioni di differente livello”, ha commentato il primo cittadino, sottolineando l’importanza formativa dell’esperienza per il percorso umano degli alunni.

Schembari, parlando anche nella sua veste di docente, ha espresso profonda commozione per l’impegno dimostrato tra i banchi e sul palco. “Per chi, come me, esercita la meravigliosa professione di docente, è una grande soddisfazione riuscire a trasmettere tutta la passione e l’impegno in una disciplina importante come la musica, ma non meno importante è anche l’attenzione e la maestria degli studenti che si impegnano ogni giorno per raggiungere il meglio”, ha aggiunto, rimarcando il ruolo della dirigente Cafiso e dei docenti nel guidare i ragazzi verso il successo.

Orgoglio cittadino per il traguardo della scuola Verga

Anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino, ha accolto la notizia con entusiasmo, definendo il risultato un momento di riscatto per l’intera comunità scolastica. “Un risultato motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica e cittadina, che nasce da un lavoro condiviso e corale, frutto dell’impegno quotidiano di docenti, dirigenti, studenti e famiglie”, ha dichiarato Cubisino. Il successo della scuola Verga è stato interpretato come la prova tangibile di quanto una guida educativa qualificata possa fare la differenza.

Il plauso dell’amministrazione si è esteso alla disciplina e al talento mostrato dai ragazzi, che hanno saputo gestire la tensione di un palco internazionale. “Questo importante traguardo conferma il valore della scuola come comunità educativa capace di fare emergere eccellenze e costruire opportunità per i giovani”, ha concluso l’assessore, assicurando che il Comune continuerà a investire nelle realtà scolastiche locali per valorizzare il potenziale delle nuove generazioni.