L’alta pressione che sta garantendo un fine settimana di sole subirà un brusco stop a causa delle nuove previsioni meteo che annunciano l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa. Già nel corso di domenica, lo scudo protettivo dell’anticiclone inizierà a cedere sulle regioni settentrionali, aprendo la strada a una settimana caratterizzata da una spiccata instabilità. Il peggioramento si farà più incisivo tra lunedì e martedì, coinvolgendo progressivamente il Centro-Nord e il versante adriatico con piogge e un sensibile abbassamento delle temperature.

L’instabilità primaverile non è un fenomeno raro per il mese di aprile, periodo storicamente caratterizzato da una forte dinamicità atmosferica dovuta al contrasto tra le prime masse d’aria calda sub-tropicale e le ultime incursioni polari. Negli ultimi dieci anni, la frequenza di queste “rotture” anticicloniche è aumentata del 15%, rendendo le proiezioni a lungo termine sempre più complesse per i meteorologi. Il settore agricolo, in particolare, monitora con attenzione questi sbalzi termici, poiché un calo improvviso della colonnina di mercurio sotto i 5°C può compromettere le fioriture precoci già avviate nelle zone di pianura.

Lunedì di piogge e calo termico al Centro-Nord

La giornata di lunedì segnerà il passaggio definitivo verso una fase meteorologica più turbolenta. La discesa di correnti settentrionali colpirà inizialmente le Prealpi, l’alta Val Padana e la Romagna, per poi estendersi velocemente verso Marche, Umbria e Toscana interna. Le previsioni meteo indicano rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, che saranno accompagnati da una diminuzione delle temperature massime. Mentre il Sud godrà ancora di condizioni stabili, il settentrione dovrà fare i conti con un clima decisamente più fresco e umido.

Martedì la situazione resterà critica per il Nord-Est e il versante adriatico, dove il continuo afflusso di aria fresca manterrà attiva la fenomenologia. Questo scenario di instabilità atmosferica si tradurrà in una copertura nuvolosa compatta e precipitazioni intermittenti. Gli esperti sottolineano che, al momento, sulla base dei dati disponibili, questa appare come l’evoluzione più probabile, segnando una netta rottura con la stabilità vissuta nei giorni precedenti.

Tendenza settimanale: l’instabilità scivola verso il Sud

Tra mercoledì e giovedì il maltempo abbandonerà le latitudini settentrionali per raggiungere il Mezzogiorno. Il calo delle temperature si farà sentire su tutta la penisola, con i fenomeni che si concentreranno soprattutto nelle ore diurne in prossimità dei rilievi appenninici. Contemporaneamente, le condizioni meteo inizieranno a migliorare al Nord grazie allo spostamento di un’area anticiclonica verso l’Europa occidentale, tra Francia e Regno Unito.

Nonostante la tendenza sembri delineata, rimane un margine di incertezza legato alla traiettoria esatta delle correnti fredde. Nei prossimi aggiornamenti sarà fondamentale verificare se questa configurazione troverà conferma definitiva. Il periodo pasquale o i ponti primaverili risentono spesso di queste oscillazioni dei modelli, che possono cambiare radicalmente la localizzazione dei temporali nel giro di poche ore. La cautela resta dunque d’obbligo per chiunque stia pianificando attività all’aperto nella seconda parte della settimana.