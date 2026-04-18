Un giovane di 19 anni è stato arrestato per possesso di arma da sparo dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno fermato un’autovettura con quattro persone a bordo in una zona centrale della città, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del ragazzo. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire una pistola calibro 7.65 nascosta sotto il sedile del passeggero.

Il ritrovamento dell’arma e della droga nell’auto

Gli operatori hanno identificato l’arma come un modello KIRMA, priva del tappo rosso di sicurezza e completa di caricatore. Un dettaglio inquietante è emerso durante l’ispezione: all’interno del dispositivo era presente un bossolo esploso, elemento che suggerisce un recente utilizzo della pistola. Il 19enne, di nazionalità marocchina, ha ammesso la disponibilità dell’oggetto ma non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione circa il porto illegale.

Oltre alla pistola, gli agenti hanno rinvenuto nell’abitacolo una piccola quantità di hashish. Il ritrovamento dello stupefacente, sebbene di modesta entità, ha aggravato la posizione del giovane. La Polizia ha proceduto al sequestro della pistola, avviando gli accertamenti balistici per verificare se l’arma sia stata impiegata in recenti episodi delittuosi avvenuti nella provincia.

Provvedimenti cautelari per il 19enne a Vittoria

In attesa delle decisioni della Procura della Repubblica di Ragusa, il ragazzo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Le autorità lo hanno inoltre segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono ora per stabilire la provenienza della KIRMA calibro 7.65 e per accertare eventuali responsabilità degli altri tre occupanti dell’auto. La presenza di un colpo già esploso resta il fulcro degli approfondimenti degli inquirenti, che intendono chiarire se il diciannovenne fosse coinvolto in regolamenti di conti o atti intimidatori compiuti nelle ore precedenti al fermo.