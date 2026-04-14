Catania – Più voli per New York-JFK da Catania: riparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines per la Grande Mela. Il volo, inoltre, inaugurato lo scorso anno come servizio stagionale, verrà esteso anche all’inverno, collegando quasi tutto l’anno Catania a New York-JFK, con solo una breve interruzione dall’Epifania a fine febbraio, per riprendere già a marzo 2027.

Il volo giornaliero è operato con un aeromobile Boeing 767-300, e oltre ad offrire un servizio diretto per New York, dà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso numerose destinazioni in tutto il Nord America.

Il collegamento, lanciato per la prima volta come rotta esclusivamente estiva, si è rivelato un’operazione di successo, ed è ad oggi l’unico volo diretto che collega la Sicilia Orientale agli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di estendere il nostro servizio Catania-New York-JFK oltre la tradizionale stagione estiva”, ha dichiarato Matt Long, Managing Director di Delta per Europa e Africa. “Questa rotta non si limita a collegare due aeroporti, ma unisce persone, comunità e culture. Anticipando i tempi di ritorno e prolungando la durata del servizio, creiamo maggiori opportunità per i viaggiatori di scoprire la Sicilia e gli Stati Uniti. Inoltre, con New York-JFK come porta d’accesso, i clienti possono facilmente connettersi al più ampio network nordamericano di Delta, accedendo a un numero ancora maggiore di destinazioni e rafforzando i legami tra le due regioni”.

“Il collegamento diretto tra Catania e New York si conferma un traguardo storico per l’Aeroporto di Catania e per l’intera Sicilia. L’estensione della rotta operata da Delta oltre la stagione estiva testimonia la solidità e il valore strategico di questo volo, che non solo rafforza l’offerta del nostro scalo, ma consolida un ponte stabile tra la Sicilia e il Nord America.

Si tratta di un’opportunità concreta per sostenere la crescita del turismo, favorire gli scambi economici e valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Siamo orgogliosi di proseguire questa collaborazione e di offrire ai nostri passeggeri un collegamento sempre più strutturato e competitivo” hanno dichiarato Anna Quattrone Presidente di SAC e Nico Torrisi Amministratore Delegato di SAC.

Viaggiare in tutta comodità

Delta opera il volo da Catania per New York-JFK utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.

La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili e menù stagionali di quattro portate curati da chef di grido, oltre a una sofisticata carta di etichette, tra le quali figura lo champagne Taittinger. Inoltre, grazie alla partnership con la casa di moda di lusso Missoni, i clienti Delta One troveranno a bordo un nuovo amenity-kit, biancheria ed elementi di design che caratterizzano l’esperienza di viaggio in Delta One.

In Delta Premium Select i passeggeri dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi grazie a poltrone più ampie, una reclinazione più profonda e un servizio ulteriormente migliorato. In tutte le cabine, i passeggeri usufruiscono del servizio di cibo e bevande ed hanno accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento tramite Delta Studio.

Nell’ambito del suo impegno in innovazione e tecnologia, Delta offre, a tutti i passeggeri che volano all’interno del network Delta tra Italia e Stati Uniti l’accesso al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce, fornito da T-Mobile, in tutte le classi di servizio.

Delta sta inoltre investendo nell’esperienza offerta ai passeggeri in aeroporto prima della partenza con l’apertura delle sue nuove Delta One Lounge, la prima delle quali è stata inaugurata a New York . La lounge riflette l’architettura e l’atmosfera della Grande Mela e offre una varietà di esperienze premium, come un ristorante-brasserie, un iconico bar, una lounge con biblioteca dai tocchi di design firmati Missoni, un’area benessere e molto altro ancora.

Il volo Delta da Catania per New York-JFK con inizio il 14 aprile è operato come segue, in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic:

Volo Partenza Arrivo Frequenza DL 245 Catania – 09.55 New York JFK – 14.30 giornaliero DL 244 New York JFK – 16.45 Catania – 07.55 (+1 giorno) giornaliero

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare: delta.com