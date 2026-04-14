Il Teatro Garibaldi di Modica si prepara a ospitare, domenica 19 aprile alle ore 18:30, un concerto evento che vedrà protagonisti il Tony Canto Quintet e la cantautrice Simona Molinari. Dopo il recente sold out registrato dal duo Fresu-Cirinnà, l’istituzione culturale modicana punta su una proposta artistica che fonde la raffinatezza della bossa nova con l’eleganza del jazz contemporaneo. L’appuntamento promette di trasformare la sala iblea in un laboratorio di contaminazioni sonore, mettendo al centro la qualità della scrittura e l’interpretazione vocale.

La serata vedrà al centro Tony Canto, musicista messinese la cui firma compare nei successi di artisti come Alessandro Mannarino e Nina Zilli. La sua cifra stilistica, profondamente legata alle sonorità brasiliane, dialogherà con la voce di Simona Molinari, artista già vincitrice di due Targhe Tenco e apprezzata per la capacità di spaziare dallo swing al pop d’autore. La formazione che li accompagnerà sul palco vanta nomi di rilievo del jazz italiano: Dino Rubino al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria, Marco Bardoscia al contrabbasso e Fabio Sodano al flauto.

La direzione artistica della Fondazione ha sottolineato la continuità qualitativa del cartellone. Maria Monisteri e Tonino Cannata hanno dichiarato: «Tony Canto e Simona Molinari portano al Teatro Garibaldi un progetto che unisce scrittura, interpretazione e sensibilità musicale, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e di grande qualità». Il concerto si articolerà come un racconto intimo, dove la parola cantata manterrà un ruolo centrale nel dialogo costante con gli strumenti.

Il sostegno del territorio e l’accesso allo spettacolo

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi gode del supporto di importanti istituzioni pubbliche e partner privati, tra cui la Regione Siciliana e la Banca Agricola Popolare di Sicilia. Grazie a questa rete di sostegno, il teatro continua a proporre appuntamenti di alto profilo accessibili a un pubblico eterogeneo. Il progetto di Tony Canto e Simona Molinari si inserisce perfettamente in questo solco, puntando a bissare l’entusiasmo dei precedenti eventi della stagione.

I biglietti per l’evento sono già disponibili presso il botteghino fisico del teatro e attraverso i circuiti di vendita online. La Fondazione invita gli spettatori a consultare i canali ufficiali e il sito internet per ulteriori dettagli logistici. Con questo appuntamento, Modica ribadisce la propria vocazione per la musica di qualità, confermando che il palco del Garibaldi resta uno dei luoghi più suggestivi per l’incontro tra la tradizione cantautorale e le nuove tendenze del jazz italiano.