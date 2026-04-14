La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS) e il Comune di Vittoria hanno avviato ufficialmente un’interlocuzione istituzionale mirata al completamento e alla messa in funzione dell’autoporto di Vittoria. L’incontro tra l’amministratore unico di SIS, Michele Pivetti Gagliardi, e il sindaco Francesco Aiello ha sancito la volontà di sottoscrivere a breve un protocollo d’intesa che fungerà da cornice operativa. L’obiettivo primario è definire il percorso procedurale e reperire le risorse finanziarie necessarie per trasformare l’infrastruttura in un polo logistico pienamente fruibile dalle imprese del territorio.

La collaborazione tra l’amministrazione comunale e la SIS punta a superare le criticità che hanno mantenuto l’opera in uno stato di parziale stallo per anni. La Società degli Interporti Siciliani ha accettato di assumere un ruolo attivo nella gestione dell’intero processo di completamento, riconoscendo la rilevanza strategica del sito per lo sviluppo della rete trasportistica isolana. Il protocollo permetterà di avviare il dialogo con le istituzioni superiori per il finanziamento degli ultimi lotti e l’integrazione con i corridoi europei.

L’Amministratore Unico Michele Pivetti Gagliardi ha espresso ottimismo circa il potenziale dell’area: “La nostra intenzione è quella di diventare motore di sviluppo per l’intera area. In questo senso l’autoporto di Vittoria, gioca un ruolo strategico per l’intera Sicilia”. Secondo la governance di SIS, l’integrazione dell’autoporto permetterà di ottimizzare i flussi merci, offrendo alle aziende locali una piattaforma logistica d’avanguardia capace di dialogare con i principali hub marittimi e ferroviari siciliani.

Il rilancio dell’autoporto non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in una visione più ampia che coinvolge le infrastrutture limitrofe, a partire dal vicino aeroporto di Comiso. Il Sindaco di Vittoria ha sottolineato come la disponibilità di SIS si muova in sintonia con le recenti direttive della Presidenza della Regione, volte a potenziare il comparto cargo dello scalo ibleo. L’autoporto diventerebbe così il naturale supporto a terra per le merci destinate al trasporto aereo, creando un vero e proprio polo intermodale.

In merito alla nuova fase di collaborazione, il sindaco Francesco Aiello ha affermato: “L’incontro odierno rappresenta un passo importante verso una collaborazione sempre più efficace, finalizzata a superare il torpore degli ultimi anni. Questa disponibilità si inserisce in sintonia con l’indirizzo del Presidente Renato Schifani, che sta affrontando la questione del cargo dell’aeroporto di Comiso, affinché si possa prendere in considerazione anche il ruolo dell’autoporto”. Con la firma del protocollo, si attende ora l’attivazione dei tavoli tecnici per la stima definitiva dei costi di completamento. (Foto Instagram)