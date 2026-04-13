Un chilo di acido citrico anidro costa tra i 3 e i 6 euro. È sostanza attiva al 100%. Basta questo per capire perché chi lo conosce non torna più agli ammorbidenti commerciali né alle bottiglie di aceto.

Ma usarlo male significa non ottenere nulla — o peggio, danneggiare tessuti ed elettrodomestici. Le dosi contano. La sequenza conta. E alcuni abbinamenti sono da evitare in modo assoluto.

In lavatrice, bastano 100 grammi al mese per tenere il cestello libero dal calcare. Vanno versati direttamente nel tamburo vuoto — non nel cassetto detersivi — prima di avviare un ciclo a 60 °C senza capi. Il calore scioglie i depositi sulle resistenze, sul tamburo e sulle guarnizioni interne. Chi vive in zone con acqua molto dura, oltre 25 gradi francesi, può salire a 150 grammi. Oltre non serve: la soglia è già quella massima efficace.

La frequenza giusta è ogni 30-45 giorni dove l’acqua è calcarea, ogni due mesi dove è più dolce. La durezza idrica della propria zona si trova sul portale del gestore idrico locale o sui bollettini ARPA regionali.

Come ammorbidente, funziona nell’ultimo risciacquo. L’accorgimento che fa la differenza è scioglierlo prima del versamento: 30 grammi in 100 millilitri di acqua tiepida, poi nel vano ammorbidente del cassetto — quello con il simbolo del fiore o della stella. L’acido neutralizza i residui alcalini del detersivo che irrigidiscono le fibre. Il risultato è più evidente su cotoni e asciugamani, che con i detersivi in polvere tendono a diventare rigidi.

Regola fondamentale: acido citrico e detersivo non vanno nel cassetto insieme nello stesso momento. I tensioattivi basici del detersivo e l’acido si neutralizzano a vicenda. La sequenza corretta è detersivo nel lavaggio, acido citrico nel risciacquo.

Per gli aloni di sudore sui capi bianchi, una soluzione al 2-3% — cioè 20-30 grammi per litro di acqua tiepida — funziona come ammollo di 30-60 minuti prima del lavaggio. Prima di trattare l’intero capo, testare sempre su un angolo nascosto: alcuni coloranti reagiscono agli acidi.

Gli errori che rovinano tessuti e superfici

Il marmo non perdona. L’acido citrico reagisce con il carbonato di calcio e opacizza la superficie in modo irreversibile. Stessa cautela per lana, seta e qualsiasi capo con decori metallici dorati o argentati.

Due abbinamenti sono invece vietati per ragioni di sicurezza. Acido citrico con candeggina: la reazione produce cloro gassoso, tossico. Da non fare mai, in nessuna dose. Acido citrico con bicarbonato: i due si neutralizzano producendo citrato di sodio, un sale inerte. L’effervescenza che si vede non è pulizia — è la prova che entrambi i prodotti si sono annullati.

Una precisazione che molti ignorano: l’acido citrico non disinfetta e non sgrassia. Per i grassi servono tensioattivi. Per igienizzare serve un ossidante come il percarbonato di sodio. Chi si aspetta tutto da un solo prodotto non otterrà nulla.

Per la conservazione: l’anidro in polvere assorbe umidità e forma grumi. Contenitore chiuso, luogo asciutto. In polvere concentrata è irritante per occhi e mucose: versarlo lentamente senza inalare le particelle.

Si trova in molti supermercati, nelle enoteche e nei negozi di agraria. Un chilogrammo anidro a 3-6 euro, sostanza attiva al 100%, contro una bottiglia di aceto in cui la sostanza attiva è appena il 5-6% del contenuto. Il resto è acqua.