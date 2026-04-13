L’INPS ha ufficializzato l’aggiornamento degli importi del Reddito di Libertà, il sussidio destinato alle donne vittime di violenza che intraprendono percorsi di fuoriuscita dal disagio. Attraverso la circolare n. 44 del 9 aprile 2026, l’Istituto ha stabilito che l’assegno mensile salirà da 500 a 530 euro, portando il valore massimo annuo della prestazione a 6.360 euro per un ciclo di dodici mensilità.
L’introduzione di questa misura, avviata sperimentalmente nel 2021, risponde a una necessità strutturale del sistema di welfare italiano: garantire l’autonomia economica come presupposto essenziale per la sicurezza personale. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, la difficoltà finanziaria rappresenta ancora oggi uno dei principali ostacoli che impediscono alle donne di denunciare o abbandonare contesti domestici violenti. In Italia, i centri antiviolenza assistono ogni anno migliaia di donne, e il contributo economico statale mira proprio a coprire le spese primarie per l’abitare e il mantenimento dei figli durante la fase di transizione verso l’indipendenza.
Le novità della circolare INPS e il ricalcolo degli arretrati
La principale innovazione contenuta nel documento tecnico riguarda la retroattività dell’aumento. L’Istituto chiarisce infatti che l’incremento del contributo si applica anche alle domande già accolte nel corso del 2025. Le beneficiarie riceveranno dunque un’integrazione economica calcolata sulla base dell’ordine cronologico di accoglimento delle istanze, attingendo, laddove necessario, ai fondi stanziati per l’anno corrente.
Il meccanismo di erogazione resta ancorato alla disponibilità finanziaria complessiva gestita su base regionale. La circolare specifica che l’adeguamento avverrà “compatibilmente con le risorse disponibili” e nei limiti dei budget assegnati dallo Stato e dalle singole Regioni. Queste ultime conservano la facoltà di incrementare i fondi stanziati per estendere la platea delle beneficiarie sul proprio territorio di competenza, evitando il blocco automatico delle domande al raggiungimento dei limiti di spesa nazionali.
Modalità di presentazione e requisiti per il 2026
Per l’annualità in corso, la finestra temporale per l’invio delle istanze resterà aperta fino al 31 dicembre 2026. La procedura prevede l’utilizzo del modello “SR208”, che deve essere inoltrato all’Istituto tramite i servizi sociali dei Comuni di residenza. Un punto cardine del provvedimento riguarda la possibilità di ripresentare la domanda per tutte quelle donne che nel 2025 avevano ricevuto un esito negativo esclusivamente per mancanza di fondi.
In questi casi, gli enti locali sono autorizzati a riutilizzare la documentazione già presente nei propri archivi, a patto che venga verificata la “permanenza dei requisiti” e, soprattutto, la prosecuzione del percorso di recupero presso i centri antiviolenza accreditati. Il contributo continuerà a essere corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione, accelerando così la disponibilità di liquidità per le donne in condizioni di particolare fragilità. Il sistema di gestione delle domande seguirà rigorosamente l’ordine di presentazione, rendendo la velocità di inoltro un fattore determinante per l’accesso ai fondi.
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