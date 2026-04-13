L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha dato il via libera all’erogazione del bonus bollette 2026, il contributo straordinario da 115 euro introdotto per contrastare i rincari energetici. La misura, prevista dal decreto Bollette, coinvolgerà una platea di circa 2,64 milioni di beneficiari, integrandosi direttamente nelle fatture elettriche degli aventi diritto senza necessità di inoltrare alcuna istanza.
Il sistema dei bonus sociali in Italia ha subito diverse trasformazioni negli ultimi anni per rispondere alla volatilità dei mercati energetici internazionali. Rispetto al periodo pre-crisi pandemica, la platea dei beneficiari è stata ampliata più volte attraverso la revisione delle soglie Isee, rendendo il contributo uno strumento strutturale di politica fiscale contro la povertà energetica. Nel contesto attuale, il peso delle utenze domestiche continua a incidere in modo significativo sul paniere di spesa delle famiglie meno abbienti, giustificando il mantenimento di sconti diretti per i nuclei che presentano un indicatore della situazione economica equivalente particolarmente basso.
Requisiti Isee e cumulabilità con il bonus sociale
Il diritto al contributo straordinario è strettamente legato al possesso di un Isee fino a 9.796 euro, soglia che viene innalzata a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. È fondamentale sottolineare che l’agevolazione spetta esclusivamente a chi già percepisce i bonus sociali standard. Il nuovo importo non sostituisce infatti il precedente sconto luce, che può raggiungere i 204,40 euro, ma si somma ad esso garantendo un risparmio complessivo che può superare i 300 euro annui per i nuclei in condizioni di maggiore disagio.
Un requisito tecnico imprescindibile riguarda la validità della certificazione economica. Per ottenere lo sconto, gli utenti devono aver presentato un Isee valido al 21 febbraio 2026. In assenza di questo documento entro la data indicata, il diritto alla misura decade automaticamente, impedendo l’applicazione dello sconto in bolletta anche se i requisiti reddituali effettivi risultano rispettati.
Erogazione automatica e gestione del credito in bolletta
Per quanto riguarda le tempistiche, l’Arera ha confermato che il contributo “sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico”. Gli utenti inizieranno a visualizzare lo sconto nella prima fattura utile successiva al provvedimento dello scorso 19 marzo. Non è dunque prevista alcuna compilazione di moduli o invio di documenti aggiuntivi.
Qualora l’importo del bonus superi il totale della bolletta elettrica, generando un credito a favore del cliente, “questo sarà contabilizzato nelle bollette successive”. In situazioni specifiche di chiusura dell’utenza o interruzione della fornitura, il rimborso del credito residuo avverrà secondo le procedure standard stabilite dalla deliberazione 63/2021/R/com. Infine, resta aperta la possibilità di uno sconto ulteriore di 60 euro per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro, sebbene in questo caso si tratti di una misura volontaria che dipenderà dalle singole politiche commerciali dei fornitori di energia.
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