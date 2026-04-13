Un’ondata di maltempo si abbatterà sulla Sicilia nelle prossime ore a causa della formazione di un vortice afro-mediterraneo posizionato attualmente a est della Sardegna. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla valido per l’intera giornata di domani in tutte le province, inclusa quella di Ragusa. Il peggioramento, causato dalla collisione tra un fronte atlantico francese e una depressione algerina, colpirà l’Isola con piogge intense e un sensibile abbassamento delle temperature a partire dal pomeriggio.

Il sistema depressionario traslerà verso il nord-ovest della Sicilia, portando instabilità diffusa. Mentre la mattinata vedrà solo una nuvolosità variabile sui settori settentrionali e occidentali, dal pomeriggio l’instabilità aumenterà drasticamente. Sono previsti fenomeni sparsi inizialmente sulle zone interne e occidentali, che evolveranno rapidamente in temporali di forte intensità. (vedi sotto foto Sicilia in Meteo)

In serata il maltempo si intensificherà ulteriormente, spostandosi verso il centro e l’est della regione. Le autorità segnalano il rischio concreto di locali nubifragi, specialmente lungo la fascia tirrenica e nelle aree centrali. I settori ionici sud-orientali, pur rimanendo più ai margini dei fenomeni violenti, non saranno del tutto risparmiati, con piogge meno persistenti ma possibili locali rovesci.

Temperature in calo e mari agitati

Il passaggio del fronte perturbato determinerà una netta diminuzione delle temperature dal pomeriggio, ponendo fine alla fase climatica mite dei giorni scorsi. Il quadro meteorologico sarà completato da una ventilazione sostenuta: i venti soffieranno moderati o localmente tesi da nord-ovest sul Canale di Sicilia e da grecale lungo lo Ionio, accentuando la percezione del freddo.

Le condizioni marine rifletteranno l’intensità della perturbazione. I mari risulteranno mossi o molto mossi su tutti i bacini, mentre lo Jonio risulterà agitato. La Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 13 aprile, un’allerta meteo gialla e invita alla prudenza, specialmente nelle aree costiere esposte e nei pressi di corsi d’acqua, ricordando che l’allerta gialla indica la possibilità di effetti localizzati al suolo pericolosi per l’incolumità pubblica.