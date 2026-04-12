Salvatore Greco e Margherita Di Gregorio hanno dominato l’edizione ragusana del Vivicittà Ragusa, la storica manifestazione podistica targata Uisp che unisce idealmente decine di città italiane e internazionali in un’unica grande corsa. Lungo il tracciato cittadino di 10 chilometri, Greco ha imposto un ritmo insostenibile per i diretti avversari, confermando l’ottimo stato di forma dell’Atletica Vittoria nel panorama dell’atletica leggera siciliana.

Nella competizione maschile, Salvatore Greco ha interpretato la gara con una progressione costante, staccando il gruppo già nella fase centrale del percorso. L’atleta dell’Atletica Vittoria ha fermato il cronometro a 35’52”, risultando l’unico partecipante capace di abbattere la barriera dei trentasei minuti. Alle sue spalle si è acceso un vivace duello per il podio, risolto dalla performance di Davide Gurdabasso (Mtb Modica), giunto al traguardo con un ritardo di 26 secondi dal vincitore.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Giovanni Gulino (Asd Tre Colli), che ha chiuso a 47 secondi dalla vetta. Sotto il minuto di distacco si è piazzato anche Simone Sorrentino (Mtb Modica), autore di una prova solida che gli è valsa la quarta posizione, seguito da Gianluca Ciarcià dell’Atletica Vittoria, quinto a 1’18”. La densità degli arrivi nei primi cinque posti sottolinea l’alto livello tecnico espresso in questa frazione ragusana della corsa globale.

Il settore femminile ha visto brillare Margherita Di Gregorio, portacolori dell’Asd Pietro Guarino Rosolini. La sua prova, conclusa in 48’09”, le ha permesso di gestire il vantaggio sulla concorrenza, a partire da Carmen Cascone dell’Atletica Padua, distanziata di 42 secondi. Il terzo posto è andato a Valentina Costa, atleta della società organizzatrice ASD No al Doping Ragusa, con un ritardo di 2’32”. Fuori dal podio, ma protagoniste di prestazioni cronometriche interessanti, si sono classificate Laura Passalacqua e Irene La Ferla.

Il successo della manifestazione è frutto della collaborazione tra la Uisp territoriale, guidata dalla presidente Gabriella Elia, e la macchina organizzativa dell’ASD No al Doping Ragusa. L’evento ha ricevuto il pieno sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ragusa, con il coinvolgimento diretto del Sindaco Peppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi.

Dopo l’archiviazione del Vivicittà a Ragusa, gli organizzatori si preparano ora alla prossima sfida stagionale fissata per il 10 maggio, data della Liberty Run. L’obiettivo resta quello di consolidare la provincia iblea come meta privilegiata per il turismo sportivo, sfruttando il richiamo di marchi storici come Albani O.P., Despar e Fonteverde che continuano a investire nel settore podistico regionale.