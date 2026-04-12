Oggi domenica 12 aprile, dalle 9.30 alle 13, piazza del Popolo a Vittoria ospita il Lions Day 2026, la giornata di prevenzione e solidarietà promossa dall’8ª Circoscrizione Lions di Ragusa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vittoria e realizzata con la collaborazione dell’ASP 7, mette a disposizione dei cittadini una serie di screening sanitari gratuiti e attività di raccolta fondi per realtà del territorio.

L’evento è organizzato dai sei Lions Club della circoscrizione — Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei — sotto il coordinamento del presidente di circoscrizione Gigi Bellassai e con la collaborazione dei presidenti di zona Giuseppe Valvo e Biagio Ciarcià. Alla manifestazione sarà presente anche il primo vicegovernatore distrettuale Walter Buscema.

Sul fronte sanitario, la mattinata offrirà gratuitamente un ventaglio ampio di controlli: ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, misurazione della pressione arteriosa, valutazione delle abilità visive, prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, screening del diabete, spirometria per le patologie polmonari e informazioni sulla prevenzione dell’Herpes Zoster. Completano il programma dimostrazioni pratiche di primo soccorso, disostruzione delle vie aeree e attività di benessere nutrizionale.

Screening gratuiti e raccolta fondi: il programma del Lions Day

Accanto ai servizi sanitari, la giornata mantiene la sua vocazione solidale su più fronti. Sarà attiva la raccolta di occhiali usati, service storico del movimento Lions a livello internazionale, destinata al recupero e alla redistribuzione di ausili visivi nelle comunità più fragili dei Paesi in via di sviluppo. Sono previste inoltre due raccolte fondi: una a favore della Casa Gialla di Scicli, struttura di accoglienza del territorio ibleo, e una destinata ai cani guida per le persone non vedenti.

All’evento partecipano numerose realtà del terzo settore locale: i volontari della Protezione civile, il progetto Comunità Cardio-protetta, le volontarie del Canile con i loro cani, l’associazione San Vincenzo di Vittoria, Mk Onlus e diverse associazioni attive nella promozione dell’accessibilità per persone con disabilità. Main sponsor dell’iniziativa è Sisifo.

I Lions e la prevenzione: un impegno radicato nel territorio ibleo

Il Lions Day non è un appuntamento occasionale. A livello nazionale, i club Lions organizzano ogni anno centinaia di giornate di prevenzione gratuita, con un impatto stimato — secondo i dati di Lions Clubs International — su decine di migliaia di cittadini in tutta Italia. In Sicilia, dove l’accesso ai servizi sanitari di primo livello resta disomogeneo tra centri urbani e aree interne, iniziative di questo tipo svolgono una funzione di supplenza concreta, intercettando fasce di popolazione che raramente si sottopongono a controlli periodici.

La provincia di Ragusa, con la sua rete di club Lions articolata su più circoscrizioni, rappresenta uno dei territori più attivi nella regione per questo tipo di servizio alla comunità. Il Lions Day 2026 a Vittoria si conferma così un appuntamento di riferimento per chi vuole avvicinarsi alla cultura della prevenzione in un contesto accessibile e gratuito.