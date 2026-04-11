Un silenzio insolito e prolungato ha squarciato la tranquillità di Monterosso Almo, dove la scoperta del corpo senza vita di una donna di 48 anni ha gettato nello sconforto l’intero centro montano. La vittima, Giovanna Vona, è stata rinvenuta morta all’interno della sua abitazione.

La donna, che viveva da sola, non rispondeva alle chiamate dei vicini di casa che, preoccupati per l’assenza di risposte, hanno richiesto un intervento per procedere alla forzatura della porta della sua abitazione. Una volta all’interno, si sono trovati di fronte alla tragica scoperta: la quarantottenne giaceva priva di vita, senza che fosse stato possibile chiedere aiuto tempestivamente.

Secondo le prime ricostruzioni e le informazioni trapelate nell’immediato, il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali. Un malore fulminante avrebbe tolto la vita alla donna in modo repentino, rendendo inutile ogni soccorso. Sul posto sono giunte le autorità competenti per i rilievi di rito necessari in questi casi.

Giovanna Vona era una figura nota nel borgo montano, dove prestava la sua attività lavorativa nel settore dell’estetica con incarichi saltuari. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra le vie di Monterosso Almo, suscitando profonda commozione tra chi la conosceva e ne apprezzava la dedizione professionale.

Saranno ora gli ulteriori accertamenti medici a stabilire con esattezza l’origine del malore che ha causato il decesso. Nel frattempo, la comunità si stringe nel dolore, ricordando una donna descritta da molti come riservata e laboriosa, la cui vita si è interrotta bruscamente tra le mura di casa.