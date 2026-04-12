L’erogazione dell’Assegno Unico aprile rappresenta un appuntamento cruciale per milioni di nuclei familiari che, dopo le festività pasquali e i rincari dei carburanti, attendono il sostegno economico statale. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha confermato le date ordinarie di accredito, ma l’elaborazione dei flussi lascia spazio a possibili anticipi già nella prossima settimana.

L’Assegno Unico e Universale (AUU), introdotto nel marzo 2022, è diventato lo strumento cardine per il sostegno alla natalità in Italia, coprendo circa 9,6 milioni di figli con una spesa mensile che si aggira intorno a 1,6 miliardi di euro. In un contesto di inflazione che ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie medie, questo contributo varia dai 57 ai 199,4 euro per ogni figlio minorenne, a seconda dell’Isee e delle maggiorazioni spettanti, configurandosi come un pilastro fondamentale contro la povertà infantile e a sostegno dei consumi domestici.

Il calendario standard prevede che gli accrediti per chi non ha subito variazioni nel nucleo familiare avvengano nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile. Tuttavia, la gestione interna dei flussi di pagamento potrebbe favorire un anticipo tecnico, portando l’erogazione già tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile per una parte significativa dei beneficiari.

Le date e le maggiorazioni per i genitori occupati

Oltre alla tempistica, l’attenzione si sposta sugli importi. Con la ripresa delle attività legate al turismo e alla stagione agricola, molti nuclei familiari vedono mutare la propria condizione lavorativa. In questi casi, la normativa prevede specifici adeguamenti dell’importo mensile che possono portare a una cifra più alta rispetto ai mesi precedenti.

L’Assegno Unico può infatti subire variazioni in base alla situazione lavorativa dei componenti del nucleo. Per i genitori che iniziano o riprendono attività stagionali, può scattare la maggiorazione per i genitori lavoratori. Tale beneficio incrementa l’importo mensile del contributo fino a 34,90 euro per ogni figlio, a patto che entrambi i genitori risultino occupati e che la variazione venga correttamente comunicata all’Inps tramite l’aggiornamento della domanda.

I ritardi o le oscillazioni nelle date di pagamento, come specifica l’Inps, possono dipendere dai tempi di lavorazione delle pratiche e dagli aggiornamenti delle posizioni familiari. Per questo motivo, è consigliabile monitorare costantemente il proprio fascicolo previdenziale online, dove vengono caricate le disposizioni di pagamento con alcuni giorni di anticipo rispetto all’effettivo accredito sul conto corrente o sulla carta prepagata indicata.