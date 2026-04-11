Il mercato settimanale di Vittoria finisce sotto la lente delle autorità. Questa mattina, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno condotto un’operazione congiunta tra le bancarelle del mercato del sabato, verificando autorizzazioni, obblighi fiscali e requisiti igienico-sanitari delle merci esposte.

I controlli hanno riguardato 11 operatori ambulanti. Al termine delle verifiche, le autorità hanno elevato 9 sanzioni amministrative e fiscali per violazioni legate principalmente al mancato rispetto degli obblighi previsti per la vendita su area pubblica.

Tra i sequestri, circa 50 chilogrammi di merce deperibile: prodotti alimentari privi dei requisiti minimi di tracciabilità o non conformi agli standard richiesti dalla normativa vigente per la commercializzazione al dettaglio.

Controlli al mercato rionale: lotta all’abusivismo e tutela dei consumatori

L’intervento rientra in un piano più ampio di monitoraggio dei mercati rionali avviato dalle forze dell’ordine sul territorio ragusano. L’obiettivo dichiarato è doppio: contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e garantire una concorrenza leale tra gli operatori che rispettano le regole.

Il sequestro di merce deperibile fuori norma riguarda direttamente la sicurezza alimentare dei consumatori. Prodotti privi di tracciabilità non consentono di risalire all’origine, alla filiera di distribuzione né alle condizioni di conservazione: un rischio concreto per chi acquista.

Le autorità hanno chiarito che le operazioni proseguiranno con cadenza regolare. I mercati rionali rimangono un punto di osservazione prioritario, sia per la densità di operatori presenti sia per la difficoltà di controllo rispetto ai canali di vendita fissi. Per approfondire la normativa sulla tutela dei mercati e la lotta all’evasione fiscale consulta il sito della Guardia di Finanza. Per altre notizie dal territorio ragusano leggi Quotidiano di Ragusa.