La dieta proteica è uno dei regimi alimentari più diffusi per chi vuole perdere peso preservando la massa muscolare, ma non tutte le versioni che circolano online o sui social sono equivalenti sul piano della salute. Seguita correttamente, con un apporto bilanciato di proteine animali e vegetali e senza eliminare interi gruppi alimentari, può essere efficace e sostenibile. Gestita male, rischia di produrre l’effetto opposto a quello desiderato.

Il principio base di un regime iperproteico è semplice: aumentare la quota di proteine nella dieta quotidiana — attraverso carne magra, pesce, uova, latticini freschi e legumi — riducendo al contempo zuccheri semplici e grassi saturi. L’obiettivo non è eliminare categorie di alimenti, ma selezionarli con attenzione, mantenendo un apporto calorico adeguato senza indurre fame o affaticamento cronico.

Una giornata tipo ben strutturata prevede una colazione con proteine leggere — fette di tacchino, petto di pollo, uova o una porzione di formaggio fresco — un pranzo a base di pesce o uova accompagnate da verdure al vapore, e una cena orientata su pollame, pesce, coniglio o tacchino con verdure cotte o crude. Gli spuntini, spesso trascurati, giocano un ruolo rilevante nel mantenere stabile la glicemia: yogurt, ricotta, noci e mandorle sono tra le scelte più efficaci per coprire il fabbisogno di proteine e grassi sani nelle ore intermedie.

Un elemento spesso sottovalutato riguarda i carboidrati: anziché eliminarli, la strategia più solida prevede di sostituire pasta e riso con legumi — lenticchie, ceci, fagioli — che combinano un buon profilo proteico con fibra e micronutrienti. Sul fronte delle bevande, l’idratazione con acqua e tisane è considerata indispensabile; qualsiasi forma di zucchero aggiunto va invece eliminata.

Dieta proteica ed effetto yo-yo: i rischi delle versioni troppo restrittive

Il mercato delle diete proteiche è affollato di versioni estreme, spesso associate a nomi di celebrity o a protocolli che vietano interi gruppi alimentari. Secondo i nutrizionisti, questo tipo di approccio è tra le principali cause dell’effetto yo-yo: una perdita di peso rapida nelle prime settimane, seguita da un recupero altrettanto rapido non appena si torna all’alimentazione ordinaria. Il problema non è la dieta proteica in sé, ma la sua declinazione eccessivamente restrittiva, che impoverisce il microbiota intestinale e compromette l’equilibrio ormonale legato alla sazietà.

Il mercato dei prodotti sostitutivi — barrette e pasti in polvere ad alto contenuto proteico — ha registrato una crescita globale significativa negli ultimi anni, con un valore stimato di oltre 21 miliardi di dollari nel 2024 secondo le rilevazioni del settore. La loro utilità è limitata e occasionale: possono rappresentare una soluzione pratica in rare situazioni di emergenza, ma leggere attentamente le etichette è fondamentale per evitare prodotti con zuccheri nascosti, addensanti e aromi artificiali che contraddicono gli obiettivi del regime.

In Italia, secondo i dati Istat, oltre il 46% della popolazione adulta è in sovrappeso o obesa, con un incremento costante nella fascia under 35. In questo contesto, la diffusione di regimi alimentari fai-da-te non supervisionati da professionisti rappresenta un rischio concreto, soprattutto per chi soffre di patologie renali o epatiche, per le quali un eccesso proteico non controllato può risultare controindicato.

Si ricorda ai lettori che le informazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere di un professionista. Per piani alimentari personalizzati o questioni mediche, consultare sempre un nutrizionista o il proprio medico.