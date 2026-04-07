Un giovanissimo di soli 14 anni è l’autore del furto con strappo a Modica consumato ai danni di una donna di 42 anni lo scorso mese. Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, al termine di una serrata attività d’indagine, hanno identificato il responsabile dell’episodio criminoso avvenuto nel cuore della zona commerciale della città. Il minore, di nazionalità italiana, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

L’identificazione è arrivata dopo una serie di accertamenti tecnici e testimonianze raccolte dagli inquirenti subito dopo l’evento. Gli agenti del locale Commissariato di P.S. hanno incrociato diversi elementi probatori per risalire al quattordicenne, la cui posizione è adesso al vaglio della magistratura minorile etnea. Questo genere di episodi, definiti tecnicamente furti con strappo, si differenziano dal furto con destrezza proprio per l’energia fisica esercitata sulla vittima per vincere la resistenza dell’oggetto sottratto.