Il Comune di Comiso ha ufficialmente consegnato i lavori per il rifacimento e l’ammodernamento di via degli Aragonesi, un intervento strategico destinato a cambiare il volto di una delle aree più suggestive del territorio. Il cantiere, aperto il 7 aprile 2026, prevede un cronoprogramma serrato che porterà alla conclusione delle opere entro la fine dell’anno. Il progetto punta non solo a migliorare la viabilità, ma a potenziare l’attrattività turistica di un percorso che custodisce tesori architettonici e naturalistici di pregio.

L’operazione è resa possibile da un finanziamento regionale di un milione e 250 mila euro. Le autorità locali, rappresentate dal sindaco Maria Rita Schembari e dall’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba, hanno sottolineato l’importanza della programmazione per intercettare risorse extracomunali. L’intervento trasformerà la strada in un percorso integrato, capace di unire il nucleo urbano con la zona demaniale di rimboschimento e i siti storici della periferia.

Valorizzazione turistica e storica della via degli Aragonesi

La via degli Aragonesi rappresenta un’opera fondamentale per il congiungimento del centro abitato con una parte periferica del territorio che denota elementi di rilievo. Lungo il tracciato si trovano infatti la Pagoda della Pace e il monumentale Palazzo Trigona di Canicarao. Quest’ultimo è una testimonianza del ‘700, progettato dal celebre architetto Rosario Gagliardi su un nucleo del ‘400, e costituisce uno dei vertici del barocco rurale del sud-est siciliano.

Il progetto prevede il rifacimento completo del manto stradale e la creazione di banchine laterali con cordoli in calcestruzzo. Un elemento di particolare pregio sarà la realizzazione di un camminamento in basole in pietra di Comiso nel tratto antistante la torre di Canicarao, scelta materica che rispetta l’identità storica dei luoghi. L’arredo urbano sarà completato con bacheche informative, tettoie, panchine, fontanelle e rastrelliere per biciclette, tutto rigorosamente in legno per armonizzarsi con l’ambiente circostante.

L’impatto sulla Trasversale Sicula e sul territorio

L’ammodernamento della via degli Aragonesi assume una valenza che supera i confini comunali, inserendosi nel percorso della Trasversale Sicula. Questo antico cammino, che attraversa l’isola per circa 600 chilometri, sta vivendo una stagione di riscoperta grazie al trekking e al cicloturismo. Inserire Comiso in questo circuito significa potenziare l’economia legata al turismo lento e sostenibile, un settore che in provincia di Ragusa ha registrato una crescita costante negli ultimi tre anni.

“Continuiamo questo percorso di miglioramento della nostra città – puntualizza Roberto Cassibba- , soprattutto tramite la capacità di programmare, organizzare e intercettare finanziamenti grazie ai quali, cambieremo l’immagine di Comiso che lasceremo alle future generazioni, poiché abbiamo preventivamente avuto una visione globale di ciò che serviva e di ciò che la città attendeva da anni”.

L’area di intervento confina con la zona demaniale, integrando la viabilità urbana con i percorsi ambientalisti.