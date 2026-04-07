Il meteo dei prossimi giorni vedrà l’Italia divisa tra un anticipo d’estate e un brusco ritorno alla variabilità primaverile. Fino a giovedì, un robusto anticiclone subtropicale garantirà stabilità atmosferica e temperature ben oltre la media del periodo su gran parte della Penisola. Tuttavia, i modelli matematici indicano un cambiamento radicale a partire da venerdì 10 aprile, quando una discesa di aria fredda dai quadranti nord-orientali scalzerà la “bolla” di calore, riportando piogge e un sensibile calo termico.

Nelle prossime ore, il sole sarà il protagonista assoluto, specialmente al Centro-Nord, dove si toccheranno picchi notevoli per l’inizio di aprile. In alcune aree si raggiungeranno valori compresi tra 25°C e 27°C, con città come Trento che vivranno giornate tipicamente estive. Questo dominio dell’alta pressione, che persiste dalle festività pasquali, lascerà spazio solo a modesti annuvolamenti lungo le coste dell’alto Adriatico e dell’alto Tirreno per via di infiltrazioni umide nei bassi strati.

Previsioni meteo: la cupola africana cede il passo al freddo

Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, la stabilità ci accompagnerà ancora per poco tempo. Il cambio di rotta previsto per il weekend segnerà la fine di questa parentesi eccezionalmente calda. L’Europa passerà da una fase di stasi forzata a una situazione dinamica, caratterizzata da correnti vivaci e fresche che colpiranno soprattutto il versante adriatico e il Sud Italia, mentre il Nord potrebbe rimanere ai margini dell’instabilità temporalesca.

L’attuale configurazione sinottica, pur regalando giornate soleggiate, riflette un trend di surriscaldamento precoce che preoccupa gli esperti. Negli ultimi dieci anni, le ondate di calore ad aprile sono diventate più frequenti, alterando i cicli biologici delle colture e anticipando la stagione degli incendi in alcune regioni del Mediterraneo. Rispetto alle medie storiche del ventennio precedente, i valori attuali risultano superiori di circa 5-7 gradi, una anomalia che rende la successiva discesa fredda potenzialmente pericolosa per la formazione di fenomeni estremi come grandinate e colpi di vento.

Dettaglio giornaliero e tendenza per il fine settimana

Il monitoraggio del meteo dei prossimi giorni indica che martedì 7 e mercoledì 8 saranno le giornate più stabili. Mercoledì il cielo sarà sereno quasi ovunque, con lievi disturbi nuvolosi solo sulle Marche e sull’alto Adriatico al mattino. Giovedì 9 inizieranno a vedersi i primi segnali di cedimento con coperture più compatte su Lombardia orientale, Triveneto e Romagna, sebbene il clima resti ancora mite.

L’ingresso dell’aria fredda da venerdì provocherà sbalzi termici importanti, una fase tipica della primavera che metterà fine alla fase quasi “estiva”. Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione locale, è possibile consultare i bollettini ufficiali della Protezione Civile. La protezione dell’anticiclone africano lascerà il posto a correnti più vivaci, riportando la stagione sui binari della variabilità.