L’assegno unico aprile 2026 entrerà nelle disponibilità delle famiglie italiane a partire dalla terza settimana del mese, seguendo un calendario già pianificato dall’Inps. L’erogazione avverrà in due fasi: i primi accrediti sono previsti tra il 20 e il 21 aprile per chi non ha subito variazioni, mentre i nuclei con nuove domande o modifiche dovranno attendere l’ultima settimana. La regolarità dell’importo dipende però strettamente dall’aggiornamento dell’Isee e dalla comunicazione tempestiva di cambiamenti nel nucleo familiare, come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età di un beneficiario.

L’attuale scenario economico vede l’applicazione della rivalutazione Istat dell’1,4%, attiva dallo scorso gennaio, che ha già adeguato le cifre all’inflazione registrata nel 2025. Per il mese di aprile, gli importi dovrebbero restare in linea con quelli di marzo, a patto che la documentazione fiscale sia stata regolarizzata entro i termini previsti. In assenza di un Isee aggiornato entro il 28 febbraio 2026, l’Inps riconosce infatti esclusivamente la quota minima, penalizzando sensibilmente le famiglie con redditi bassi o numerosi figli a carico.

Come recuperare gli arretrati e scadenze Isee

La normativa prevede una clausola di salvaguardia per chi ha saltato la scadenza di febbraio. Chi aggiorna l’indicatore della situazione economica entro giugno potrà ottenere il ricalcolo corretto della prestazione e il versamento di tutti gli arretrati maturati da inizio anno. Questa finestra è fondamentale per evitare di perdere quote significative del sussidio. Inoltre, è bene ricordare che ogni variazione nella composizione del nucleo incide direttamente sulla cifra finale; se le informazioni non vengono aggiornate sul portale Inps, il rischio si traduce in importi sbagliati o ritardi nell’erogazione.

Storicamente, l’Assegno Unico ha sostituito una galassia di bonus e detrazioni precedenti, semplificando il sistema di welfare italiano. Dalla sua introduzione, la spesa per lo Stato è cresciuta costantemente: nei primi nove mesi del 2025 sono stati erogati 14,7 miliardi di euro, raggiungendo quasi 10 milioni di figli. In media, l’assegno per ogni famiglia richiedente è stato di 273 euro al mese, una cifra che rappresenta un pilastro fondamentale per il bilancio domestico, specialmente nel Mezzogiorno dove l’incidenza della natalità e delle difficoltà economiche è statisticamente più elevata.

Calendario pagamenti e modalità di verifica

Per controllare se l’accredito del assegno unico aprile 2026 è andato a buon fine, i beneficiari possono utilizzare le credenziali digitali (Spid, Cie o Cns) sul sito ufficiale dell’Inps. Accedendo alla sezione “Prestazioni” e successivamente a “Pagamenti”, è possibile verificare date, importi e la presenza di eventuali conguagli. L’Istituto ricorda che il sostegno spetta a tutte le categorie: dipendenti, autonomi, disoccupati e pensionati, fino al compimento dei 21 anni dei figli (senza limiti di età in caso di disabilità).

Dopo la tornata di aprile, l’Inps ha già delineato le date per il resto dell’anno per garantire prevedibilità ai cittadini. Le prossime finestre di pagamento saranno il 20-21 maggio, il 18-19 giugno e il 20-21 luglio. Il calendario proseguirà poi con le date del 18-19 agosto, 21-22 settembre, 21-22 ottobre, 19-20 novembre, per concludersi con l’accredito anticipato del 16-17 dicembre. Per ulteriori dettagli sulle procedure burocratiche è possibile consultare il portale istituzionale dell’ Inps.