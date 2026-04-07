Il jazz internazionale torna protagonista a Modica con un appuntamento che promette di trasformare il palcoscenico in una mappa sonora del Mediterraneo. Domenica 12 aprile, alle ore 18.30, il Teatro Garibaldi ospiterà Paolo Fresu e Rino Cirinnà nello spettacolo “Sketches of Islands“, un progetto ambizioso che esplora l’identità delle isole non come terre isolate, ma come crocevia di culture millenarie.

Accanto al celebre trombettista sardo e al sassofonista siracusano, salirà sul palco un ensemble di alto profilo composto da Seby Burgio al pianoforte, Francesco Puglisi al basso e Francesco De Rubeis alla batteria. Il repertorio, ispirato alla forma classica della Suite, si muove tra le composizioni originali di Cirinnà, evocando i profumi e i colori delle sponde mediterranee. Il titolo dell’opera rappresenta un esplicito omaggio a “Sketches of Spain” di Miles Davis, pietra miliare del jazz moderno.

Sketches of Islands: un dialogo tra jazz e radici mediterranee

Il progetto nasce all’interno di Insulæ Lab, il Centro di Produzione Musica diretto dallo stesso Fresu, con l’intento di raccontare la Sicilia e le altre isole maggiori attraverso un linguaggio contemporaneo. La struttura musicale permette un dialogo costante tra il rigore della scrittura e l’improvvisazione, rendendo ogni “approdo” sonoro unico per l’ascoltatore. La serata si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che il teatro ibleo sta perseguendo con successo in questa stagione.

«Con “Sketches of Islands” il Teatro Garibaldi ospita un progetto di grande valore artistico, con musicisti di primo piano della scena jazz – affermano Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata – Paolo Fresu, Rino Cirinnà e tutto l’ensemble accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente, che attraversa culture e identità, capace di parlare al presente senza dimenticare le proprie radici».

Il Teatro Garibaldi come centro culturale del Sud-Est

L’arrivo di Paolo Fresu e Rino Cirinnà conferma il dinamismo del Teatro Garibaldi, istituzione che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante di abbonati e spettatori da tutta la Sicilia orientale. Storicamente, il teatro modicano, inaugurato nel 1857, ha rappresentato il cuore pulsante della vita sociale della città, e oggi, grazie alla collaborazione con la Regione Sicilia e partner come la Banca Agricola Popolare di Sicilia, continua a garantire un’offerta di respiro europeo in un territorio sempre più vocato al turismo culturale.

La stagione 2025-2026 gode del sostegno di importanti realtà locali e nazionali, consolidando un modello di gestione che unisce pubblico e privato. I biglietti per il concerto sono già disponibili presso il botteghino o sui circuiti online. Per ulteriori dettagli sulla programmazione e sugli eventi collaterali, è possibile consultare il sito ufficiale della Fondazione Teatro Garibaldi.