Un’analisi nazionale condotta su oltre 350.000 pazienti rivela una correlazione significativa tra patologie immuno-mediate e neoplasie, evidenziando la necessità di protocolli di sorveglianza più stringenti.

Uno studio epidemiologico senza precedenti, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Cancers, ha analizzato il legame tra le malattie infiammatorie immuno-mediate (IMID) e l’insorgenza di neoplasie in Italia. La ricerca, condotta da un team multidisciplinare, conferma un aumento del rischio oncologico per i pazienti affetti da patologie come l’artrite reumatoide e il lupus, aprendo nuove prospettive per la medicina personalizzata.

L’indagine, intitolata Cancer Association in Patients with Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Five-Year Nationwide Italian Cohort Study, rappresenta la prima analisi sistematica condotta su scala nazionale. Il progetto è stato promosso dal Gruppo di Onco-Reumatologia del CREI (Collegio Reumatologi Italiani) e ha coinvolto istituzioni di rilievo come AGENAS, l’Università di Siena e lo Sbarro Institute della Temple University di Philadelphia.

I ricercatori hanno monitorato un campione vastissimo di 356.022 pazienti ospedalizzati in Italia durante l’anno 2018, seguendone l’evoluzione clinica per un arco temporale di cinque anni, fino al 31 dicembre 2023. La coorte includeva circa 55.000 adulti esposti a patologie infiammatorie, i cui dati sono stati confrontati con quelli di oltre 300.000 soggetti non affetti da tali disturbi. I risultati mostrano una chiara associazione statistica tra le IMID e lo sviluppo di tumori del polmone, della vescica, del melanoma e dei tumori del sangue, come leucemie e linfomi.

In Italia, la gestione delle cronicità infiammatorie rappresenta una sfida crescente per il Servizio Sanitario Nazionale. Si stima che le malattie reumatiche e autoimmuni colpiscano oltre 5 milioni di cittadini, incidendo pesantemente sulla qualità della vita e sui costi assistenziali. Storicamente, il legame tra infiammazione cronica e oncogenesi è stato oggetto di numerosi dibattiti accademici, ma la portata di questo studio fornisce finalmente una base epidemiologica solida per definire percorsi di cura integrati tra oncologia e reumatologia.

Analisi del rischio cancro nelle patologie del tessuto connettivo

Il dato più rilevante emerso dall’analisi riguarda la differenziazione del rischio tra le diverse patologie studiate. I pazienti affetti da malattie diffuse del tessuto connettivo (DDCT), che comprendono il lupus eritematoso sistemico e la sindrome di Sjogren, hanno mostrato una probabilità di sviluppare un cancro superiore rispetto ai soggetti con artrite reumatoide. Questo suggerisce che l’intensità e la tipologia del disordine immunitario giochino un ruolo determinante nella suscettibilità oncologica.

Gli esperti sottolineano come il primo anno dopo la diagnosi sia il periodo di maggiore vulnerabilità. Per questo motivo, gli autori dello studio affermano che “i risultati suggeriscono che dovrebbero essere implementati protocolli di sorveglianza oncologica più rigorosi per i pazienti con IMID, in particolare durante il primo anno dalla diagnosi”. La tempestività dell’intervento farmacologico risulta dunque decisiva: “L’andamento temporale della riduzione del rischio supporta strategie di trattamento antinfiammatorio precoce”.

La prospettiva futura delineata dai ricercatori punta verso l’identificazione di biomarcatori specifici in grado di prevedere l’insorgenza neoplastica prima che questa diventi manifesta. Per approfondire l’attuale situazione dei protocolli sanitari in Italia, è possibile consultare le risorse ufficiali sul sito di AGENAS, mentre per aggiornamenti costanti sulla salute e la prevenzione nel territorio, si rimanda agli approfondimenti di quotidianodiragusa.it.

“La ricerca futura”, proseguono le raccomandazioni conclusive, “dovrebbe concentrarsi sull’identificazione di specifici biomarcatori infiammatori predittivi del rischio di cancro”. L’obiettivo finale resta quello di fornire una base scientifica solida per lo sviluppo di nuove linee guida che possano supportare l’onco-reumatologia, una disciplina emergente che mette al centro la medicina personalizzata e la protezione dei pazienti complessi.