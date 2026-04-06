Il salto di qualità più pericoloso è rappresentato dal cosiddetto “vishing” di nuova generazione, ovvero il phishing vocale. Attraverso pochi secondi di audio campionato da un video pubblico su YouTube o Instagram, l’IA è in grado di clonare la voce di un parente o di un superiore aziendale. In molti casi, la vittima riceve una telefonata in cui la voce familiare richiede un trasferimento di denaro urgente per un’emergenza improvvisa, sfruttando lo shock per annullare le difese critiche.

Oltre all’audio, i phishing vocale e video deepfake come difendersi nel 2026 è diventato un tema centrale nei corsi di formazione aziendale. I criminali sono ora capaci di partecipare a videoconferenze su Zoom o Teams simulando l’aspetto fisico di dirigenti (Business Email Compromise), inducendo i dipendenti a autorizzare pagamenti verso conti esteri. La tecnologia ha raggiunto un realismo tale che nemmeno i movimenti labiali o il battito delle ciglia tradiscono l’inganno a una prima visione superficiale.

Le truffe su WhatsApp e social con IA consigli della Polizia Postale suggeriscono di adottare protocolli di verifica analogici: in caso di richieste sospette, è fondamentale chiudere la comunicazione e ricontattare la persona su un canale differente o utilizzare una “parola d’ordine” concordata precedentemente in famiglia. La rapidità dell’evoluzione tecnologica rende obsoleti i vecchi segnali di allarme, come i loghi sgranati o le URL palesemente errate.

Phishing intelligenza artificiale: la risposta delle istituzioni e la prevenzione

Per contrastare questa ondata di criminalità, il Ministero dell’Interno ha potenziato le unità di monitoraggio della rete, collaborando strettamente con i fornitori di servizi internet. Le banche italiane hanno introdotto nuovi sistemi di autenticazione biometrica che, pur essendo avanzati, devono ora confrontarsi con la capacità dell’IA di replicare persino i tratti somatici. La difesa più efficace rimane tuttavia la formazione continua dell’utente finale, che deve imparare a diffidare di ogni richiesta di dati sensibili non concordata.

È utile consultare regolarmente gli aggiornamenti sulla sicurezza presenti sul portale istituzionale della Polizia Postale, dove vengono censite in tempo reale le varianti di malware più diffuse. Il contesto sociale attuale, caratterizzato da una digitalizzazione forzata, ha reso la popolazione più esposta e, paradossalmente, meno attenta ai dettagli.

In conclusione, la lotta contro le truffe online nel 2026 non si vince solo con software antivirus, ma con una rinnovata cultura del dubbio. L’intelligenza artificiale è uno strumento neutro, ma nelle mani sbagliate diventa un’arma di manipolazione di massa. Verificare sempre la fonte, non cliccare su link sospetti e mantenere un sano scetticismo digitale sono i pilastri su cui costruire la propria sicurezza personale in un mondo dove vedere o sentire non equivale più necessariamente a credere.