Un nuovo traguardo arricchisce la carriera istituzionale del sindaco di Modica. Lo scorso 2 aprile, è stata consegnata la Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Maria Monisteri durante i lavori del Consiglio Regionale del CONI. La cerimonia si è svolta presso la sede regionale della F.I.G.C., alla presenza dei massimi esponenti del mondo sportivo siciliano. Il riconoscimento premia l’impegno costante profuso da Monisteri, già delegata provinciale per sette anni e attuale componente della Giunta Regionale del Comitato Olimpico.

La cerimonia di consegna con i vertici del CONI

Il momento della premiazione ha visto la partecipazione del presidente regionale Enzo Falzone e del presidente emerito Sergio D’Antoni. Entrambi hanno consegnato ufficialmente l’onorificenza nelle mani della prima cittadina modicana. Visibilmente emozionata, Maria Monisteri ha espresso gratitudine verso l’istituzione. “Ricevere la stella di bronzo – ha aggiunto Maria Monisteri – al merito sportivo è stato motivo di grande onore e profondo senso di gratitudine verso il Comitato Olimpico. Questo riconoscimento non rappresenta solo un traguardo personale, ma valorizza il lavoro svolto negli anni a servizio dello sport sul territorio”.

Il plauso della delegazione provinciale di Ragusa

L’assegnazione della Stella di Bronzo al Merito Sportivo ha riscosso il plauso convinto di Roberto Chiaramonte, attuale delegato CONI per la provincia di Ragusa.

Chiaramonte ha lodato il lavoro “instancabile” svolto da Monisteri per la realtà iblea, definita come un comparto fiorente e variegato. Inoltre, il delegato ha ricordato come l’impegno per lo sport sia un servizio reso all’intera nazione. In tal senso, ha citato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando come la pratica sportiva contribuisca concretamente alla crescita e al benessere del Paese.