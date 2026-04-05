Le spiagge più belle provincia Ragusa 2026 si preparano ad accogliere i primi bagnanti con il litorale ibleo già in condizioni smaglianti per le festività pasquali. Con oltre 50 chilometri di costa caratterizzati da sabbia finissima e acque cristalline, il Sud-Est siciliano conferma il suo fascino autentico tra dune protette e borghi storici. La stagione balneare decolla ufficialmente grazie a interventi mirati di pulizia che rendono fruibili i litorali di Modica, Scicli e Pozzallo.

Sampieri e Donnalucata: il fascino di Scicli tra cinema e relax

Sampieri si conferma la perla del ragusano, celebre a livello internazionale per i set cinematografici del Commissario Montalbano. La spiaggia offre un paesaggio mozzafiato grazie alle dune sabbiose e alla maestosa sagoma della Fornace Penna. Risulta la meta ideale per le famiglie poiché i fondali degradano dolcemente verso il largo.

Poco distante sorge Donnalucata, la frazione marinara di Scicli che unisce la vivacità del lungomare alla qualità dei ristoranti di pesce fresco. In questo periodo primaverile, il borgo offre un’atmosfera serena, ideale per chi cerca il contatto con il mare lontano dalla folla estiva.

Marina di Ragusa e Pozzallo: servizi d’eccellenza e movida

Per chi cerca strutture all’avanguardia, Marina di Ragusa resta il punto di riferimento principale. La località vanta un porto turistico moderno, lidi attrezzati e una vita notturna che attira giovani da tutta l’Isola. Insieme a Marina di Modica, rappresenta la destinazione prediletta per i weekend di sole.

Pozzallo si distingue invece per il suo legame profondo con il Mediterraneo. La presenza della Torre aragonese domina una spiaggia ampia e dorata, servita da numerosi stabilimenti. Inoltre, il ruolo di porto commerciale per i collegamenti con Malta conferisce alla cittadina un respiro internazionale unico nel panorama ibleo.

Playa Grande e il ripristino post-ciclone

Una menzione speciale va a Playa Grande, località amatissima dai residenti di Scicli. L’amministrazione comunale ha lavorato intensamente per ripristinare il litorale dopo i danni causati dal recente ciclone. Le spiagge, da Playa Grande a Sampieri, sono state pulite e messe in sicurezza entro il termine fissato del 6 aprile.