Un grave incidente stradale sulla SS 115 ha scosso il tardo pomeriggio di oggi a Ragusa, in contrada Monachella. Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro violento tra due veicoli, con una donna precipitata con la sua Citroen C3 nel fondo di un burrone.

Incidente Ragusa: auto nella scarpata, 15enne incastrato tra le lamiere

La scena trovata dai soccorritori è stata immediatamente drammatica. La vettura della donna aveva percorso la scarpata finendo sul fondo del burrone. La donna è stata ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa, il figlio quindicenne anch’egli a bordo dell’auto è stato districato dalle lamiere dai vigili del fuoco.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per raggiungere l’auto. Le operazioni si sono svolte in condizioni difficili, con estrema cautela per evitare ulteriori cedimenti del terreno. Solo dopo un intervento prolungato i pompieri sono riusciti a stabilizzarla e liberarla.

Elisoccorso da Catania per la donna ferita

Le condizioni del 15enne sono apparse subito serie. Per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Catania e atterrato nelle vicinanze per accelerare il trasferimento verso una struttura ospedaliera specializzata.

Gli altri due feriti, invece, sono stati affidati al personale del 118 e trasportati in ambulanza. Tutti e tre i coinvolti nel sinistro hanno ricevuto assistenza medica sul posto prima del ricovero.

Il traffico lungo la SS 115 ha subito forti rallentamenti durante tutte le operazioni di soccorso. La zona è rimasta parzialmente interdetta per consentire il recupero del veicolo e il ripristino della sede stradale.

Dinamica ancora da chiarire

La Polizia Stradale sta effettuando i rilievi di legge. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato uno dei veicoli a uscire di strada.

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