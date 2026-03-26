Paura nel primo pomeriggio a Catania. Un denso fumo nero ha avvolto il padiglione F3 dell’ospedale Cannizzaro. La colonna scura, ha fatto scattare immediatamente l’allarme generale. Le fiamme sono divampate sul tetto della struttura, colpendo l’area tecnica che ospita gli impianti di climatizzazione e i locali macchine.

L’intervento immediato dei soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto tempestivamente il presidio ospedaliero etneo. Insieme a loro, diverse volanti della Polizia di Stato e ambulanze del 118 presidiano gli ingressi per garantire la sicurezza. La copertura termica degli impianti, progettata per schermare il calore solare, avrebbe alimentato la combustione iniziale.

Evacuazione d’urgenza dei reparti

La direzione sanitaria ha disposto l’evacuazione immediata del padiglione F3. Medici, infermieri e addetti alla sicurezza hanno scortato i pazienti verso l’esterno. Molti malati hanno abbandonato le stanze utilizzando le scale antincendio esterne, supportati dal personale in servizio.

Pazienti trasferiti nel centro congressi

La struttura ha attivato i protocolli di emergenza interna. I pazienti dei reparti più vicini al rogo hanno trovato rifugio temporaneo nel centro congressi dell’ospedale. “Abbiamo spostato i malati per pura precauzione”, spiegano i vertici del Cannizzaro. Questa manovra ha evitato casi di intossicazione tra le persone ricoverate nei piani sottostanti il tetto.

La viabilità attorno all’ospedale ha subito rallentamenti per agevolare i mezzi di soccorso. La protezione civile locale monitora l’evolversi della situazione strutturale del padiglione. Le autorità contano di ripristinare la normale operatività dei reparti evacuati entro le prossime ore, dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco.