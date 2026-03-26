Modica – L’escalation criminale delle ultime settimane sta scuotendo profondamente la comunità di Modica. I recenti fatti di cronaca hanno incrinato la percezione di tranquillità dei cittadini, esponendo una vulnerabilità del territorio mai vista prima. In questo contesto, i consiglieri dei gruppi Siamo Modica, Democrazia Cristiana e Radici Iblee tornano all’attacco. Denunciano il silenzio dell’Amministrazione comunale su un provvedimento chiave approvato ormai mesi fa. La sicurezza urbana Modica deve tornare al centro dell’agenda politica con azioni concrete e non solo con annunci.

Una mozione ferma dal 29 settembre

Il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità una mozione sulla sicurezza lo scorso 29 settembre 2025. Il documento impegnava il Sindaco ad attuare un piano integrato a lungo termine. Tra i punti cardine figuravano il potenziamento della videosorveglianza e l’aumento dell’organico della Polizia Locale. Tuttavia, a distanza di mesi, i consiglieri lamentano che nulla è stato fatto. “La mozione è rimasta nel cassetto dell’Amministrazione”, dichiarano gli esponenti di minoranza, sottolineando il grido d’allarme di associazioni come CNA e Confcommercio.

Oltre la repressione: il Tavolo di monitoraggio

La proposta dei consiglieri non si limita a chiedere più divise in strada. Il fulcro della strategia è la prevenzione attraverso la rigenerazione del tessuto sociale. Per questo chiedono l’attivazione immediata di un Tavolo di monitoraggio permanente. Questo organismo dovrebbe riunire Istituzioni, sindacati ed enti del Terzo Settore. Si tratterebbe di una vera “cabina di regia” per contrastare il degrado e valorizzare il mosaico di quartieri del Centro Storico. Rigenerare i luoghi significa creare inclusione e restituire vitalità al cuore pulsante della città.

L’opposizione guarda con favore alla possibile convocazione di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza. Rappresenta uno strumento utile per favorire la partecipazione diretta della società civile. Tuttavia, i consiglieri avvertono: un singolo incontro non basta. La gravità della situazione richiede un impegno metodico e una visione strategica costante. Gestire la sicurezza urbana Modica significa dare risposte quotidiane alle reali esigenze delle famiglie e delle imprese.