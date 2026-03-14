Il mese di marzo segna il momento del “grande ricalcolo” per l’Assegno Unico Universale (AUU). Molti nuclei familiari vedranno accreditarsi somme superiori rispetto ai mesi precedenti: non si tratta di un errore, ma del conguaglio automatico effettuato dall’INPS. Questo meccanismo serve a restituire alle famiglie le somme non percepite a inizio anno a causa del mancato allineamento tra i redditi vecchi e i nuovi dati ISEE.

Il calendario: segnate il 19 e 20 marzo

Le date da tenere d’occhio per l’accredito ordinario sono giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2026. In queste giornate, i beneficiari riceveranno la mensilità corrente comprensiva degli arretrati maturati. Per chi invece ha presentato una nuova domanda o ha subito variazioni importanti nella composizione del nucleo, il pagamento slitterà come di consueto all’ultima settimana del mese.

Il meccanismo del conguaglio: come nascono gli arretrati?

L’assegno di marzo è il primo dell’anno a essere calcolato interamente sulla base dell’ISEE 2026. Poiché a gennaio e febbraio l’INPS ha erogato le somme basandosi ancora sui dati del 2025, si è creato un disallineamento:

Effetto Retroattivo: L’ISEE presentato entro il 28 febbraio ha validità dal 1° gennaio.

L’ISEE presentato entro il 28 febbraio ha validità dal 1° gennaio. Il Rimborso: Se il nuovo ISEE dà diritto a una quota superiore rispetto a quella ricevuta nei primi due mesi, l’INPS versa ora la differenza in un’unica soluzione.

Se il nuovo ISEE dà diritto a una quota superiore rispetto a quella ricevuta nei primi due mesi, l’INPS versa ora la differenza in un’unica soluzione. Casi particolari: Gli arretrati scattano anche per chi ha avuto un figlio nei primi mesi dell’anno o ha visto peggiorare la propria situazione economica, passando a una fascia ISEE più vantaggiosa.

Ultima chiamata per gli arretrati: la scadenza del 30 giugno

Per chi non è riuscito ad aggiornare l’ISEE entro la fine di febbraio, la normativa offre ancora una finestra di salvataggio:

Entro il 30 giugno: Presentando la DSU entro questa data, si ha ancora diritto a ricevere tutti gli arretrati a partire da marzo. Dopo il 30 giugno: Chi si muove in ritardo riceverà l’importo corretto solo dal mese successivo alla presentazione, perdendo definitivamente la possibilità di recuperare le somme pregresse. In questo caso, i mesi passati con la “quota minima” (circa 58 euro) resteranno tali.

Quanto spetta nel 2026?

Grazie alla rivalutazione per l’inflazione (+1,4%), le soglie sono state ritoccate verso l’alto: