Ragusa – Nell’ambito del percorso di rigenerazione urbana, pulizia e decoro del centro storico intrapreso da questa Amministrazione, si comunica alla cittadinanza che gli interventi programmati dall’Unità Operativa Decoro Urbano del Comando di Polizia Locale di Ragusa hanno prodotto risultati concreti e visibili sul territorio.

L’attività di ripristino ha interessato complessivamente 220 siti. Gli interventi hanno riguardato nello specifico:

La pulizia delle vetrine e la rimozione di insegne relative a esercizi commerciali non più attivi.

La rimozione di manufatti di pertinenza di immobili che ospitavano attività oggi non più esistenti.

Il distacco di manifesti e locandine affissi in spazi non autorizzati o su vetrine di negozi sfitti, operazione condotta dai lavoratori del progetto di pubblica utilità “Custodi di Bellezza” sotto il coordinamento della Polizia Locale.

Il sensibile miglioramento del decoro urbano è stato reso possibile anche grazie al contributo attivo di residenti e commercianti. La loro collaborazione e il condiviso senso di responsabilità sono stati determinanti per l’obiettivo comune: restituire al centro storico il ruolo primario di patrimonio culturale, sociale ed economico che gli compete.

Il Comando di Polizia Locale comunica che le azioni di monitoraggio e manutenzione proseguiranno regolarmente per garantire continuità ai risultati raggiunti.

Si rammenta che, in caso di mancata ottemperanza alla Diffida a rimuovere redatta dagli uffici competenti, i soggetti inadempienti saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 4.833 e € 19.332, ai sensi dell’art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada. Il relativo verbale di contestazione sarà notificato a seguito del completamento del resoconto delle attività svolte.

“Questo traguardo è il risultato concreto di un percorso avviato nel 2024, nato con l’avviso pubblico che invitava i privati a curare i propri spazi di competenza – dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri -. L’obiettivo era, ed è tuttora, evitare che vetrine e insegne dismesse restino in stato di abbandono, arrecando un grave danno all’immagine e al decoro della nostra città. Grazie alla perfetta sinergia tra l’assessorato al Centro Storico e quello alla Polizia Locale, questo impegno proseguirà con determinazione fino al raggiungimento di risultati definitivi. Desidero ringraziare sinceramente la cittadinanza per aver colto lo spirito dell’iniziativa e per la preziosa collaborazione dimostrata”.

Tra l’altro l’assessorato al Centro Storico, in stretta sinergia con la Polizia Locale, è impegnato nella stesura di un nuovo Regolamento per il decoro urbano e la tutela dei siti di interesse.

L’iniziativa punta a definire linee guida chiare per restituire bellezza e ordine al cuore della città. In particolare, il regolamento si focalizzerà sul ripristino delle facciate: istruzioni precise per il recupero degli spazi dopo la rimozione di vecchie insegne dismesse e sul decoro dei prospetti: standard qualitativi per la manutenzione delle facciate, coinvolgendo sia l’edilizia pubblica che quella privata in un impegno comune per il prestigio cittadino. L’obiettivo è garantire che ogni intervento contribuisca a valorizzare il patrimonio architettonico e a mantenere gli spazi pubblici sempre accoglienti e curati.