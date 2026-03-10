Vittoria – Una serata di teatro autentico, vibrante e profondamente partecipata quella andata in scena sabato sera al Teatro Vittoria Colonna con “Gran Varietà”, lo spettacolo della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa diretto da Vittorio Bonaccorso. Il pubblico ha risposto con entusiasmo crescente, lasciandosi trascinare in un’atmosfera di festa teatrale che ha saputo riportare sul palcoscenico – e spesso direttamente tra le poltrone della platea – lo spirito scintillante dell’avanspettacolo.

Sin dalle prime battute, lo spettacolo ha conquistato la sala con un ritmo serrato di gag, personaggi e situazioni surreali, accompagnate dalla musica dal vivo e da un’energia scenica contagiosa. Gli attori hanno rotto più volte la tradizionale barriera tra palco e pubblico, scendendo in platea e coinvolgendo direttamente gli spettatori, confondendosi tra di essi e trasformando la sala in uno spazio vivo, dinamico, dove la risata e la sorpresa diventavano esperienza condivisa.

Sul palco si è distinta la brillante presenza di Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, insieme alla partecipazione di Tiziana Bellassai (cui è affidata la direzione artistica della stagione) e degli attori della Compagnia G.o.D.o.T., capaci di alternare comicità, ritmo musicale e momenti di raffinata ironia con grande naturalezza scenica. I costumi curati da Federica Bisegna hanno contribuito a ricreare l’immaginario colorato e vivace del varietà, amplificando il senso di spettacolo e leggerezza. Il trucco è stato invece affidato alle studentesse dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Marconi” di Vittoria, indirizzo Industria e Artigianato – settore Estetica. Dietro le quinte, in particolare, le ragazze delle classi 5Aia, 4Aia, 4Bia, 3Aia e 3Bia guidate dalla prof.ssa Cettina Cascone.

“Gran Varietà” ha centrato pienamente il suo obiettivo: far rivivere l’energia dell’età d’oro dell’avanspettacolo e restituire al pubblico il piacere di un teatro diretto, immediato e profondamente umano. Molto apprezzati dal pubblico, tra gli altri, gli omaggi alle gag di Vianello e Tognazzi o a Proietti e il suo Gastone.

Gli applausi finali, lunghi e calorosi, hanno suggellato il successo di uno spettacolo che ha saputo unire tradizione e vitalità contemporanea, lasciando nella memoria degli spettatori il segno di una festa teatrale vissuta insieme.

Il prossimo appuntamento, per la rassegna Teatro Ragazzi, è in programma domenica 22 marzo alle ore 17.30 con lo spettacolo “La vera storia de ‘La bella addormentata’ della Compagnia G.o.D.o.T.

Fuori abbonamento, invece, il 21 marzo prossimo alle ore 20,30 il Teatro Comunale Vittoria Colonna ospita Andrea Tidona con “I cunti re Viddani”, tratto da “Le parità e le storie morali dei nostri villani” di Serafino Amabile Guastella. Sul palco, Andrea Tidona con le musiche dal vivo del M° Roberto Fuzio.