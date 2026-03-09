Il calendario fiscale non concede ulteriori rinvii. Oggi, lunedì 9 marzo 2026, scade ufficialmente il termine ultimo per saldare la rata della Rottamazione-quater. Sebbene la scadenza originaria fosse fissata per il 28 febbraio, i contribuenti hanno potuto beneficiare dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge che, sommati ai differimenti per i giorni festivi, portano la “ghigliottina” dei pagamenti proprio alla giornata odierna.

Tolleranza zero dopo la mezzanotte

Entro le 23:59 di oggi, i versamenti saranno considerati ancora tempestivi. Chi mancherà questo appuntamento, o effettuerà un pagamento parziale, andrà incontro a conseguenze pesanti:

Decadenza immediata: Si perdono tutti i benefici della definizione agevolata.

Si perdono tutti i benefici della definizione agevolata. Ritorno del debito pieno: Le sanzioni e gli interessi precedentemente stralciati verranno ripristinati.

Le sanzioni e gli interessi precedentemente stralciati verranno ripristinati. Acconti: Le somme già versate saranno trattenute dall’Erario solo come acconto sul debito residuo totale.

L’obbligo riguarda tutti i contribuenti in regola con i piani precedenti e coloro che sono stati riammessi grazie alla Legge n. 15/2025.

Dove e come pagare: i canali disponibili

Per evitare code dell’ultimo minuto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione una vasta rete di canali:

Digitali: Sito ufficiale (area riservata), App Equiclick , canali home banking (PSP aderenti a PagoPA).

Sito ufficiale (area riservata), App , canali home banking (PSP aderenti a PagoPA). Fisici: Sportelli bancari e postali, tabaccherie, ricevitorie e ATM abilitati.

Sportelli bancari e postali, tabaccherie, ricevitorie e ATM abilitati. Sportelli AdER: Solo su prenotazione obbligatoria.

Moduli smarriti? Ecco come recuperarli

Se non si è in possesso dei bollettini, è possibile scaricarli in tempo reale dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Con credenziali: Accedendo all’area riservata (SPID, CIE o CNS). Senza credenziali: Richiedendoli nell’area pubblica del sito allegando un documento di identità; i moduli verranno inviati direttamente via e-mail.

Si ricorda inoltre la disponibilità del servizio “ContiTu”, che permette di selezionare solo alcune cartelle da pagare tra quelle inserite nella comunicazione originale, e la possibilità di consultare la propria “Comunicazione delle somme dovute” per verificare l’esatto ammontare del piano di rientro.

La Rottamazione-quater rappresenta l’ultima grande sanatoria per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Ricordiamo che la misura consente di abbattere drasticamente il debito, eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio, richiedendo il versamento della sola quota capitale e delle spese vive di notifica e procedura.

Avete tempo fino a stasera per regolarizzare la vostra posizione e non perdere i vantaggi della sanatoria. Un ritardo anche di un solo giorno comporterebbe il fallimento dell’intero piano di pace fiscale.