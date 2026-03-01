Calatabiano – Nasce a Calatabiano l’associazione culturale “San Marco Green Coast”, una nuova realtà apartitica, apolitica e senza fini di lucro che si propone di promuovere la valorizzazione territoriale, ambientale, culturale e turistica del litorale di San Marco e dell’intero Comune di Calatabiano, estendendo la propria azione anche alla Costa Jonica Messinese e Catanese, alla Valle dell’Alcantara e all’area del Monte Etna.

L’associazione intende diventare uno strumento concreto di partecipazione civica e progettazione attiva per stimolare il dialogo con le istituzioni locali e nazionali sui problemi del territorio, dal degrado ambientale alla mancanza di servizi, fino alla promozione del turismo sostenibile e di qualità.

Attraverso il monitoraggio dei bisogni del territorio, l’interlocuzione con gli enti pubblici, la promozione dell’identità locale e lo sviluppo di reti tra cittadini, imprese e istituzioni, l’associazione punta a rafforzare la coesione sociale, creare opportunità per i giovani, esportare il brand territoriale e rilanciare il turismo esperienziale e destagionalizzato.

“San Marco Green Coast”, avvierà sin da subito campagne di promozione turistica, creazione di itinerari esperienziali, attività di formazione per guide e operatori, organizzazione di eventi culturali, festival, tour, recruiting day, progetti scolastici, bandi europei e iniziative in rete con enti pubblici e privati. Il gruppo lavorerà per costruire un calendario di eventi culturali, tour esperienziali, attività di sensibilizzazione e incontri

pubblici, con l’intento di rafforzare l’identità del territorio e creare nuove opportunità per residenti, imprese e visitatori.

Il Consiglio Direttivo ha già assegnato le principali cariche associative: Presidente Tino Di Nuzzo, Vicepresidente Filippo Fresta e Tesoriere Gloria Bucceri. Con sede legale in Strada Pegno Quadararo snc a Calatabiano, l’associazione è aperta a cittadini, operatori turistici, enti e volontari che intendano contribuire alla crescita sostenibile del territorio.

Per contatti, adesioni e collaborazioni: info@sanmarcogreencoast.it È possibile seguire e supportare le attività dell’associazione anche attraverso la pagina ufficiale Facebook San Marco Green Coast. ll sito è in allestimento.