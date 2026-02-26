Modica – Un connubio tra riflessione interiore, buona compagnia e il piacere di un tè pomeridiano. Prenderà il via domenica 1 marzo, alle ore 17:00, il nuovo ciclo di incontri culturali da Raro, il noto ristorante con la vista mozzafiato su Modica. L’iniziativa, pensata per trasformare il momento dell’aperitivo in un’occasione di arricchimento personale, debutta con un ospite d’eccezione e un testo dal forte impatto spirituale.

Un viaggio nella psiche con Gary Zukav

Ad inaugurare la rassegna sarà il dott. Daniele Colombo, psicoterapeuta, che guiderà i presenti alla scoperta di un classico della letteratura motivazionale: “Una sedia per l’anima” di Gary Zukav.

L’incontro non sarà una semplice lezione frontale, ma un vero e proprio confronto aperto. Tra una tazza di tè e una selezione di “sfizioserie” preparate per l’occasione, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nelle tematiche dell’autore, esplorando concetti legati all’evoluzione dell’anima e alla consapevolezza individuale in un’atmosfera informale e conviviale.

La filosofia degli “Aperitivi Letterari” di Raro punta sulla condivisione. Per questo motivo, l’organizzazione invita chi ha già letto il volume a portare con sé la propria copia: ci sarà spazio per leggere ad alta voce i passaggi più significativi e condividere le riflessioni che il testo ha suscitato.