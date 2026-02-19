Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari destinati a promuovere e sostenere iniziative culturali di rilievo per il territorio durante l’anno solare 2026. L’iniziativa mira a valorizzare eventi e manifestazioni in grado di qualificare l’offerta culturale cittadina, con particolare attenzione al gradimento del pubblico e dei turisti.

I soggetti interessati possono richiedere una delle seguenti forme di agevolazione:

contributo economico straordinario: erogazione finanziaria a sostegno di attività teatrali, musicali, danza, cinema, iniziative artistiche e feste religiose (sia parrocchiali che nelle frazioni);

vantaggio economico: consistente nell’utilizzo gratuito di siti e strutture comunali per lo svolgimento delle attività proposte.

Possono presentare istanza associazioni, persone fisiche, enti pubblici e privati con sede nel territorio comunale o che propongano attività da svolgersi a Ragusa. I richiedenti devono essere in regola con i tributi locali, possedere i requisiti di onorabilità e non avere cause di esclusione previste dalla normativa antimafia e dal codice dei contratti pubblici.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20 marzo 2026 esclusivamente tramite PEC. La richiesta deve essere redatta utilizzando i modelli ufficiali predisposti dall’Ente e allegati all’avviso. È importante sottolineare che ogni soggetto può presentare una sola istanza per una sola tipologia di intervento.