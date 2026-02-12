Ragusa – La Squadra Volante della Questura di Ragusa ha arrestato un giovane di 18 anni per detenzione di arma clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato d’eludere il controllo, dandosi alla fuga con una guida pericolosa.

Poco dopo, i poliziotti sono riusciti a fermare il veicolo e ad identificare il conducente, un 18enne catanese. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire un’arma a salve modificata e pronta a sparare, con relativo munizionamento, nonché 100 di hashish e cocaina. Successivamente il giovane è stato condotto alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.