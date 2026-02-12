Dopo le ultime perturbazioni atlantiche, l’Italia si prepara a un nuovo e intenso peggioramento nel weekend di San Valentino. L’affondo di aria fredda dal Nord Atlantico sul Mediterraneo centrale favorirà la formazione di un profondo vortice depressionario, il “ciclone di San Valentino”, che porterà piogge diffuse, temporali e venti forti su gran parte del Paese.

Previsioni di Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia

Weekend in peggioramento fin da venerdì 13 febbraio

Daniele Ingemi – Il peggioramento prenderà il via già nella serata di venerdì 13 febbraio, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Il sistema frontale, accompagnato da fronte caldo e fronte freddo, porterà le prime piogge al Nordovest e sulla Sardegna, in estensione nelle ore successive alle coste tirreniche del Centro-Nord.

“Tale sistema frontale è collegato ad una più ampia depressione extratropicale, con minimo sotto i 980 hPa posizionato sul Nord della Francia. Durante la giornata di sabato 14 questo vasto ciclone attraverserà il territorio francese, per raggiungere il Mar di Corsica, e spostarsi nelle ore successive verso il Tirreno.”

La depressione, alimentata da aria fredda in quota, sarà protagonista della giornata di San Valentino, portando piogge diffuse al Nord e lungo il versante tirrenico, dalla Liguria alla Campania. Sul lato adriatico i fenomeni saranno più irregolari e alternati a schiarite, mentre sull’Appennino tornerà la neve, con accumuli anche significativi oltre i 1200-1400 metri sul settore centro-settentrionale.

Peggioramento in estensione dal Nord al Sud

Entro la sera di sabato il fronte si sposterà verso sud: al Nord il tempo migliorerà con ampie schiarite dalle Alpi alla Pianura Padana, mentre piogge, rovesci e temporali interesseranno Centro-Sud e Sicilia. Il minimo di pressione favorirà inoltre venti intensi, con raffiche da sud-ovest e ovest e sulle coste tirreniche e sarde sono attese mareggiate significative, con possibili effetti su erosione e attività marittime. Le temperature caleranno nettamente al Centro-Nord, con massime sotto la media stagionale, mentre al Sud il clima resterà più mite, temporaneamente protetto dall’avanzata del fronte.

Piogge e rovesci domenica nelle regioni meridionali

Domenica 15 febbraio il ciclone si sposterà verso il basso Tirreno, favorendo un miglioramento generale al Nord e progressivamente anche al Centro, dove le ultime piogge lungo le coste adriatiche cesseranno, con cieli sereni o poco nuvolosi che torneranno a dominare. Al Sud e sul basso Adriatico, invece, persisteranno piogge e rovesci anche intensi su Calabria, Sicilia, Puglia e Abruzzo, destinati a diminuire nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a schiarite e a un clima più stabile, seppur con venti ancora moderati lungo le coste. Il ciclone, pur causando disagi, porterà anche benefici al Sud, con piogge che contribuiranno a contrastare la siccità degli ultimi anni. Restano da monitorare i forti venti di Maestrale e Tramontana e le mareggiate sulle coste di Sardegna e Sicilia.