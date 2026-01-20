Ragusa – Il Comune di Ragusa annuncia che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 13/1989. L’iniziativa è volta a sostenere le spese per interventi strutturali o acquisto di beni mobili atti a migliorare l’accessibilità degli immobili già esistenti alla data di presentazione della domanda.
I soggetti beneficiari identificati dal bando sono:
- Persone disabili che sostengono direttamente la spesa per i lavori.
- Genitori, tutori o amministratori di sostegno che hanno in carico soggetti con disabilità.
- Condomini in cui risiede il disabile, per interventi sulle parti comuni (in questo caso l’istanza deve essere controfirmata dall’amministratore).
Requisito imprescindibile è che la persona disabile abbia la residenza anagrafica nell’immobile oggetto dell’intervento. Inoltre, le opere non devono essere già state realizzate o essere in corso di esecuzione al momento della richiesta.
Le istanze, redatte su apposito modulo e corredate da una marca da bollo di € 16,00, devono essere presentate entro il 1° marzo 2026.
Alla domanda occorre allegare:
- Certificato medico che attesti le patologie e le relative difficoltà di deambulazione.
- Preventivo di spesa con descrizione delle opere (IVA al 4% inclusa).
- Documento di riconoscimento valido e autocertificazione firmata.
- Copia certificato INPS di invalidità totale (100%) per chi desidera avvalersi della precedenza in graduatoria.
È possibile trasmettere la documentazione attraverso i seguenti canali:
- PEC: all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it
- Raccomandata A/R: indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa.
- Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo in Corso Italia 72 (piano ammezzato).
Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale, telefono 0932676851 -0932676852 nei giorni feriali dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.
Il bando integrale e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Ragusa.
