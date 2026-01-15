Organizzata dagli Amici della Dante di Siracusa, si terrà sabato 17 gennaio, alle ore 18.00 presso il Grande Albergo Alfeo della città, una serata dedicata al poeta e scrittore modicano Domenico Pisana. Si parlerà della sua attività letteraria, con particolare attenzione al libro “Poesia come vita. Per un nuovo umanesimo nell’era digitale”, recentemente presentato dalla prefatrice Lamia El Sherif presso l’Istituto Italiano di Cultura in Egitto, per iniziativa della BUC Badr University in Cairo.

A rivolgere l’invito a Domenico Pisana è stata la scrittrice Gioia Pace, responsabile degli Amici della Dante; sarà la prof.ssa di filosofia Maria Antonietta Tribulato a dialogare con il poeta modicano. La serata prevede la lettura di poesie tratte dalla silloge di Domenico Pisana “Profili di tempo e d’anima”, a cura di Giulia Maroni e Alessandro Cunsolo, significative voci recitanti della scuola dell’INDA di Siracusa, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, fondazione culturale nata nel 1913, che organizza annualmente spettacoli di tragedie e commedie greche e latine nel suggestivo Teatro Greco di Siracusa, valorizzando il mito antico e la cultura classica attraverso produzioni di alta qualità con registi e artisti di fama internazionale, attività didattiche e ricerca. La serata si concluderà con un conviviale in onore dell’ospite.