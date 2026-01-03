Ragusa – Ibla Magia del Natale, un successo straordinario per le festività 2025-2026. La kermesse si avvia verso la conclusione (proseguirà sino al 6 gennaio) confermandosi uno degli appuntamenti più amati delle festività natalizie. Organizzato dal centro commerciale naturale Antica Ibla con il supporto del Comune di Ragusa e Ragusa Welcome, l’evento ha riscosso un grande successo soprattutto negli ultimi giorni, registrando un’affluenza straordinaria e un entusiasmo contagioso tra visitatori di tutte le età.

Le luminarie scintillanti, i mercatini artigianali e le numerose attività dedicate a famiglie e bambini hanno creato un’atmosfera magica lungo le strade di Ibla. I feedback ricevuti dai partecipanti e dagli operatori commerciali testimoniano l’efficacia dell’iniziativa nel valorizzare il territorio e nel creare occasioni di socialità e intrattenimento di qualità.

Gli appuntamenti proseguono, come detto, sino al giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio. Insomma, la magia non è ancora finita e ci sarà l’opportunità di vivere questi ultimi scampoli delle festività natalizie in un’atmosfera speciale. Inoltre, domani, 4 gennaio, Ibla ospiterà un evento unico e divertente: l’incontro che nessuno si aspettava.

Babbo Natale, il Grinch e la Befana si ritroveranno insieme per una simpatica resa dei conti delle feste. Chi porterà più caos? E chi diffonderà la vera magia del Natale? Un’occasione speciale per grandi e piccini di incontrare questi iconici personaggi, scattare foto ricordo e vivere ancora l’atmosfera delle ultime sere di festa. Per acquistare i biglietti e scoprire tutti i dettagli di questo evento così come di tutti gli altri in programma sino al 6 gennaio.

“Grazie a tutti – sottolinea il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa – per avere reso Ibla Magia del Natale un evento indimenticabile. Vi aspettiamo per concludere insieme queste festività con un sorriso e con la possibilità di vivere in una dimensione magica”.