Modica – “Si chiama Vincenza Profetto ed è un’altra centenaria della nostra Città”. E’ quanto afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri. “Ieri l’abbiamo festeggiata e lei, vitale ed energica, – afferma il sindaco di Modica – mi ha raccontato la sua vita circondata da tutti i suoi cari e dall’affetto degli ospiti e del personale della casa di riposo L’Accoglienza. A cominciare dalla titolare, Cinzia Iozzia, premurosa con tutti e molto legata alla signora Vincenza”.

Lei, la nostra arzillissima centenaria, si è goduta con tanta allegria il clima di grande festa che l’ha accompagnata al traguardo del primo secolo di vita!”.