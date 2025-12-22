Vittoria – Il Circolo di Fratelli d’Italia di Vittoria esprime piena soddisfazione per la decisione della Regione Siciliana, su impulso dell’Assessorato Territorio e Ambiente guidato dall’Assessore Giusy Savarino, di incrementare le risorse destinate all’avviso pubblico “Contributi ai comuni per la rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile”.Grazie all’integrazione dei fondi da 500.000 a 3,5 milioni di euro, è stato possibile includere nella graduatoria dei progetti finanziabili anche quello proposto dal Comune di Vittoria. Quindi il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana della piazzetta con area verde compresa tra le vie Rattazzi, Di Vittorio, Farini e Rizza otterrà 50mila euro.

“Questo risultato – dichiara il coordinatore cittadino di FDI Massimiliano Vindigni con i consiglieri comunali – conferma l’attenzione concreta della Regione Siciliana e dell’Assessorato Territorio e Ambiente verso le esigenze dei territori e la sostenibilità ambientale. Un ringraziamento va al nostro capogruppo all’Ars, l’onorevole Giorgio Assenza, per il costante impegno e l’azione di raccordo. L’ampliamento dei fondi ha permesso di non lasciare indietro nessun progetto, garantendo al Comune di Vittoria risorse fondamentali per rendere la città più verde”.

“Ci auguriamo una netta inversione di tendenza dell’amministrazione comunale sulle politiche del verde urbano, coniugando sicurezza, un’adeguata informazione e condivisione nelle scelte mettendo in campo strumenti come la pianificazione del verde.

Adesso avremo un’area che potrà essere riqualificata e l’auspicio è che vi sia una scelta oculata delle essenze arboree visto che si tratta di uno slargo frequentato e nei pressi degli istituti scolastici”.