Ragusa – “Piazza Marini, un luogo a cui tutti gli abitanti di Ragusa Ibla sono legati – afferma il sindaco, Peppe Cassì – ha una nuova veste. Un intervento di riqualificazione che ha coinvolto la forma stessa della piazza, ora non più in pendenza, così come il verde e l’illuminazione, rendendola più omogenea al contesto. Il risultato è un luogo più adatto alla socializzazione degli studenti e di chi vive il quartiere, ideale anche per accogliere eventi e manifestazioni”.

“Vogliamo restituire la cosiddetta “Piazza Scuole” agli abitanti di Ibla e a tutti i ragusani – afferma l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – con un momento di festa di tutto il quartiere e di chiunque vorrà partecipare. Sarà l’occasione per ringraziare chi ha collaborato a questo intervento, dalla ditta ai progettisti, dall’Ufficio Centri storici ai residenti della zona, ma anche per scambiarci gli auguri di Natale tra musica, danza e degustazioni all’insegna della tradizione”. L’inaugurazione si terrà oggi domenica 21 dicembre alle ore 18.