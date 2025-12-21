Ragusa – Nel cuore della città antica di Ragusa, dove le pietre raccontano storie secolari e l’atmosfera si accende di suggestioni natalizie, torna la magia del Natale con un evento che promette di incantare grandi e piccini. Quest’anno “Ibla – Magia del Natale” si arricchisce di una perla preziosa: il presepe vivente degli antichi mestieri, una vera immersione nel tempo che fu, tra luci soffuse, profumi di tradizione e calore umano. Passeggiando tra le scale del Duomo e Vico Specula, i visitatori saranno avvolti da un percorso emozionante che conduce all’arco storico, dove la Natività sarà rievocata con autenticità e fascino.

Il centro commerciale naturale Antica Ibla, con il prezioso supporto del Comune di Ragusa, annuncia con entusiasmo questa importante novità del programma natalizio: il presepe vivente degli antichi mestieri, in scena nei giorni 26, 27 e 28 dicembre, dalle ore 17 alle 21. L’ingresso, da piazza Duomo, diventa il varco di un viaggio tra storie antiche e mestieri che rivivono grazie a decine di figuranti.

Ogni sera si potranno scoprire una ventina di mestieri tradizionali, respirando l’atmosfera magica dell’Ibla di un tempo. Per vivere pienamente questa esperienza, sarà possibile acquistare un ticket d’ingresso in piazza Duomo: un pass per un viaggio tra storia, arte e tradizioni. Il centro commerciale naturale Antica Ibla esprime orgoglio e soddisfazione per una iniziativa che impreziosisce il programma di Magia del Natale, confermando la vocazione culturale e turistica di Ragusa Ibla. Il calendario natalizio prosegue senza sosta, dunque, anche nel corso di questo fine settimana, animato da eventi e appuntamenti pensati per coinvolgere la comunità e i visitatori, in un clima di festa e partecipazione che scalda il cuore. L’invito è rivolto a tutti: cittadini e turisti. Ci si può lasciare rapire dalla magia del Natale a Ibla, dove la storia si fa spettacolo e ogni emozione diventa protagonista. In questo angolo incantato di Sicilia, il Natale si celebra con passione e tradizione, perché “a Natale ogni strada porta a casa”.