Ragusa – “A tre mesi dall’avvio dei controlli interforze degli immobili del Centro storico, previsti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – dichiara il sindaco Peppe Cassì – la Questura ha fornito un primo bilancio che mi pare opportuno condividere. In totale sono state controllate 290 abitazioni (con l’obiettivo di individuare sia i titolari e sia gli occupanti) e 8 esercizi commerciali. Le persone identificate sono state 555.

I controlli hanno portato a:

1 arresto in flagranza per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

11 stranieri irregolari sul territorio nazionale per cui sono state attivate le procedure per l’espulsione

1 denuncia in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari

2 denunce in stato di libertà per furto di energia elettrica

1 denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale

1 denuncia in stato di libertà per falso documentale

5 persone segnalate in Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale

31 sanzioni amministrative relative alla locazione degli immobili per inesistenza dei relativi contratti

3 sanzioni per omessa comunicazione di cessione dell’immobile

14 sanzioni per irregolarità rilevate nel corso dei controlli agli esercizi commerciali

44 irregolarità nel pagamento della TARI

23 irregolarità riguardanti le posizioni anagrafiche

1 irregolarità nelle pratiche di attivazione delle forniture di energia elettrica.

Ringrazio tutti i membri del gruppo di lavoro interforze, di cui fanno parte rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. I controlli continueranno regolarmente nei prossimi mesi”.

“Credo sia opportuno sottolineare il prezioso lavoro svolto dall’Unità operativa della Polizia Locale, per 3 mesi in prima linea – dichiara l’assessore alla Polizia Municipale e al Centro storico, Giovanni Gurrieri – e che per questo merita un plauso. Si tratta per la maggior parte di unità giovani e neoassunte, che hanno dimostrato di volersi spendere per la città confermando l’importanza della nostra strategia di potenziamento della Polizia Locale. Per quello che ci compete, sono stati effettuati controlli su 314 abitazioni, riscontrando le irregolarità amministrative per Tari e posizioni anagrafiche. Un lavoro fatto tanto sul campo, in strada, utile ad aumentare anche la sicurezza percepita dai residenti del Centro, sia in ufficio, mappando e analizzando l’area insieme alle altre Forze dell’Ordine e ai residenti stessi.

È un lavoro di squadra, tra istituzioni e con i cittadini, che ci restituisce dati puntuali sulla tipologia dei reati commessi e sullo stato della sicurezza del Centro, la quale certamente merita e meriterà attenzione. Siamo convinti che questo tipo di controlli, capillari e rigorosi, insieme alle politiche per la riqualificazione del patrimonio e a quelle per favorire le ristrutturazioni e la residenzialità possano contribuire concretamente a migliorare la vivibilità del cuore della nostra città, che merita la fiducia di tutti”.