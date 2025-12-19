Maltempo in Sicilia. Le ultime previsioni meteorologiche di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto) confermano un netto cambio di scenario sull’Isola. A partire da oggi, venerdì 19 dicembre, una depressione di origine afro-mediterranea inizierà a condizionare il tempo in tutta la regione, aprendo una fase di instabilità che caratterizzerà l’intero fine settimana.
La giornata di oggi 19 dicembre vedrà un’evoluzione meteo scandita da diverse fasi:
- Mattinata: piogge già presenti sui settori orientali. Sul resto dell’Isola prevarrà una nuvolosità intensa, ma con scarse probabilità di precipitazioni immediate.
- Serata e Notte: peggioramento deciso a partire dal Canale di Sicilia. Le correnti instabili colpiranno le zone meridionali e sud-orientali con rovesci e temporali sparsi.
- Settori Settentrionali: i fenomeni si estenderanno verso il Nord dell’Isola durante la notte, sebbene qui l’intensità risulterà meno marcata.
Previsioni per il Weekend: piogge diffuse e temperature autunnali
Il fine settimana sarà caratterizzato da una spiccata instabilità. La fase più critica è prevista tra la tarda serata di sabato e la notte di domenica, quando il maltempo abbraccerà l’intera regione.
|Parametro
|Descrizione
|Intensità
|Piogge più forti su settori Sud-Orientali e Ionici; più deboli su aree Occidentali e Centrali.
|Temperature
|Valori in diminuzione, pur rimanendo su medie tipicamente autunnali.
|Venti
|Correnti meridionali deboli o moderati, con raffiche forti sullo Stretto di Sicilia.
|Mari
|Mossi o molto mossi; fa eccezione il Tirreno che risulterà poco mosso.
Tendenza per le festività: Natale e Capodanno
Le notizie per chi attende il periodo festivo indicano un ulteriore cambiamento. Dopo un weekend piovoso ma non eccessivamente freddo, le proiezioni per il periodo di Natale e la fine dell’anno delineano l’arrivo di correnti più gelide. Si prospetta dunque un finale di dicembre decisamente più freddo e perturbato rispetto alle attuali medie stagionali.
