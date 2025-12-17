Modica – Il dott. Giovanni Cavallo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Maggiore di Modica (Asp di Ragusa, ) è stato nominato membro del Consiglio Direttivo nazionale dell’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani).

La nomina è avvenuta nel corso dei lavori del 100° Congresso Nazionale SIGO, tenutosi a Bari, evento di rilevanza scientifica e istituzionale che ha riunito i massimi rappresentanti della ginecologia e ostetricia italiana.

L’ingresso del dott. Cavallo nel Consiglio Direttivo AOGOI rappresenta un importante riconoscimento del valore professionale, dell’esperienza clinica e dell’impegno organizzativo.