Le ultime proiezioni meteorologiche non lasciano spazio a dubbi: la Sicilia si prepara a una fase di maltempo duraturo. Secondo le analisi tecniche di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, un’insidiosa depressione nord-africana sta risalendo verso il Mediterraneo, portando con sé un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche.
L’Isola entrerà nel vivo della perturbazione tra la tarda serata di venerdì e la notte di sabato. Non si tratterà di un fenomeno passeggero: la configurazione ciclonica stazionerà sulla nostra regione per almeno 72 ore, interessando gran parte del territorio siciliano con precipitazioni diffuse.
Ecco le previsioni meteo:
- Venerdì: Aumento progressivo della nuvolosità su tutta l’Isola con le prime piogge sparse già nel corso della giornata.
- Sabato e Domenica: Fase clou del maltempo. I fenomeni diverranno più persistenti e intensi, coinvolgendo quasi tutti i settori regionali.
- Inizio Settimana: L’instabilità non mollerà la presa. Anche le prime giornate della prossima settimana saranno segnate da piogge residue e tempo perturbato.
Zone a rischio e raccomandazioni
La natura della depressione nord-africana rende i settori meridionali e ionici i più esposti a piogge di forte intensità. Le correnti risalenti dal Sahara, cariche di umidità, potrebbero innescare rovesci localmente abbondanti. Gli esperti raccomandano massima cautela e suggeriscono di monitorare costantemente le evoluzioni radar, poiché la persistenza dei fenomeni potrebbe causare criticità locali.
