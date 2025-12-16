Se si pensa al Natale la prima immagine che viene in mente è la tavolata piena di parenti, il profumo dei dolci e, soprattutto, i grandi classici dei giochi da fare tutti insieme, tra risate, sfide infinite e scherzi della sorte. Molti passatempi natalizi oggi esistono anche in versione digitale e possono tenere compagnia anche a chi, per vari motivi, trascorrerà le feste da solo, trasformando una serata sul divano in un momento di svago condiviso, anche se solo virtualmente.​

In questo articolo abbiamo selezionato i migliori giochi per passare il tempo da soli e in famiglia.

Poker: dal tavolo di casa a quello online

Il poker è tra i giochi più del Natale nelle serate tra amici, soprattutto tra i più giovani, che lo vedono come un modo divertente per stare insieme, chiacchierare e sfidarsi a colpi di strategia. Oltre al classico poker da organizzare in casa, c’è anche il poker online che sta vivendo una crescita importante in Italia, con numeri in aumento sia per i tornei sia per il cash game, grazie a piattaforme sempre più user-friendly e pensate anche per un pubblico giovane e digitale. Facendo una ricerca online, si possono individuare i migliori siti di poker in rete che permettono anche a chi è solo di divertirsi e di trovare sul tavolo verde virtuale un po’ di compagnia durante le feste, grazie a chat, tavoli live e community dedicate.​

Tombola, la regina del Natale

La tombola è probabilmente il gioco natalizio più iconico: un vero rito collettivo, semplice da imparare, perfetto dai nonni ai bambini. Proprio per la sua celebrità, accanto alla versione tradizionale da tavolo, sono nate tantissime versioni della tombola, come la tombola vivente a Ragusa e in altre zone d’Italia e le tombole digitali e app che permettono di partecipare a partite online, spesso con stanze dedicate agli amici o a gruppi di appassionati.

Mercante in fiera, aste e risate

Il Mercante in fiera è un altro grande classico delle serate natalizie italiane, amatissimo perché unisce fortuna, intuito e soprattutto tanta interazione tra i giocatori. Le carte illustrate, le trattative, gli scambi all’ultimo secondo e il ruolo del banditore creano un clima rumoroso e coinvolgente che tiene incollati al tavolo anche i più distratti.​​ Si possono trovare mazzi dedicati, edizioni natalizie e versioni online che replicano le dinamiche del gioco, permettendo di organizzare partite anche via videochiamata o tramite piattaforme di gaming.

Altri giochi di carte per tutte le età

Oltre al poker, i giochi di carte tradizionali sono un pilastro del Natale italiano: dal sette e mezzo alla scopa, passando per briscola, ramino e burraco, ce n’è davvero per tutti i gusti. La loro forza sta nel fatto che le regole sono spesso già conosciute da tutti, si può adattare la difficoltà in base all’età e non serve una grande preparazione: basta un mazzo di carte e qualche minuto per iniziare a giocare.​

Le carte, inoltre, si prestano benissimo anche alle versioni online e alle app multiplayer, che consentono di sfidare amici lontani o altri giocatori connessi in rete.

Karaoke, la colonna sonora delle feste

Il karaoke è ideale per chi ama la musica e vuole trasformare il salotto in un piccolo palco, alternando i classici natalizi alle hit del momento. Basta una base karaoke su TV o smartphone, un microfono (anche improvvisato) e la voglia di mettersi in gioco per coinvolgere bambini, genitori e amici, spesso con risultati più esilaranti che perfetti.​​ Il Karaoke del resto coinvolge tutti, come successo al Festival di Sorrento durante il quale Elodie, Claudia Pandolfi ed Emanuela Panella hanno improvvisato un Karaoke sulle note di “Mamma Maria” e “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Il Karaoke è anche online con piattaforme e app dedicate con cataloghi sterminati di brani, classifiche, modalità party e stanze virtuali dove cantare insieme ad altri utenti.