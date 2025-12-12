Ragusa – “Abbiamo accolto 4 delle nuove 6 unità di personale assunte al Comune di Ragusa con Capcoe, il Programma nazionale per la gestione di interventi finanziati dalla politica di Coesione Europea. Si tratta di 2 specialisti economico-statistici e di 2 tecnici specialistici; mentre le altre 2 figure, per le quali abbiamo avuto altrettante rinunce, saranno integrate a seguito di scorrimento della graduatoria o di nuovo concorso.

Nonostante queste 2 defezioni, Ragusa è stata comunque tra i Comuni più attrattivi di nuove figure specializzate nella gestione di progetti europei e siamo felici di includere nel nostro organico risorse preziose.

Il costo delle assunzioni, a tempo indeterminato, è inoltre sostenuto da risorse del Programma nazionale fino alla fine del 2029. Al termine di questo periodo la copertura verrà invece assicurata dal Bilancio dello Stato”.